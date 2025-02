“Tanta paura”. Sabrina Salerno e il tumore: “Ho ancora problemi”

Ieri, domenica 9 febbraio 2025, Sabrina Salerno è stata ospite di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In questa attesa occasione, la cantante e showgirl ha raccontato la sua esperienza riguardo a un periodo particolarmente difficile della sua vita, parlando senza filtri della sua battaglia contro il tumore al seno. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Verissimo”, Sabrina Salerno e l’intervista intensa

Invitata come ospite nel salotto di Silvia Toffanin, l’amata cantante Sabrina Salerno ha voluto raccontarsi in un’intervista poco edulcorata e anzi, piena di verità anche difficili da metabolizzare. In quest’ultimo anno, segnato dalla sua battaglia contro la malattia, Salerno ha trovato una nuova forza che l’ha portata a trovare risorse necessarie per reagire. L’artista ha infatti dovuto affrontare un calvario dopo quel controllo medico che, circa un anno fa, ha portato alla luce un nodulo serio. La scoperta l’ha costretta a fermarsi forzatamente portandola a raggiungere nuove consapevolezze. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sabrina Salerno: “Ho voglia di vivere”

Dopo averla accolta nello studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha chiesto a Sabrina Salerno come stia ora, dopo un anno di trattamenti per risollevarsi dalla malattia. L’intervista si è subito tinta di intensità quando l’artista ha deciso di non nascondere le parti più dolorose di quanto vissuto. La cantante ha raccontato di aver vissuto brutti momenti sentendo il terreno cedere sotto i piedi. “Quando me l’hanno detto pensavo che mi sarei svegliata da quest’incubo. Ho avuto tanta paura, una sensazione che ti accompagna sempre. Il percorso è stato molto difficile”.

