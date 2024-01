È morta questa mattina all’età di 90 anni Sandra Milo. Soprannominata da Federico Fellini “Sandrocchia” è stata un’icona del cinema italiano negli anni 60. A dare la notizia della sua scomparsa, la famiglia. Il motivo non è stato reso noto ma la donna non era in ospedale e si è spenta nella sua casa dunque le cause probabilmente sono da attribuire all’età. Sandra Milo aveva compiuto 90 anni lo scorso 11 marzo 2023 e pur essendo una donna molto attiva ed ancora presente in televisione, inevitabilmente l’età risulta avere un peso di rilievo i questi casi.

La famiglia di Sandra Milo

Diva del piccolo e del grande schermo e addirittura personaggio social. Perché di fronte alle sfide, Sandra Milo, non si è mai tirata indietro. Nella sua vita ha davvero passato di tutto, dal matrimonio con il marchese Cesare Rodighiero nel 1948, quando aveva solo 15 anni, durato 21 giorni e poi annullato dalla Sacra Rota, a quello violento e tormentato con il produttore greco Moris Ergas lungo 11 anni, dove è nata Deborah, fino all’unione con Ottavio De Lollis, da cui ha avuto Ciro e Azzurra. Sandra si è spenta questa mattina nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari. (continua dopo la foto)

L’annuncio dei figli dopo la morte

Lo scorso settembre, ospite da Silvia Toffanin, Sandra Milo confessò di non aver paura di morire, ma che “non voglio morire per non lasciare i miei figli. Loro per esempio hanno paura di morire ed ecco, io vorrei morire dopo di loro, per tenergli la mano e dir loro di non avere quella paura. Sentirei sempre di poter fare ancora qualcosa per loro. So che è strano e che naturalmente sarebbe una sofferenza atroce ma credo l’amore supererebbe tutto questo.Sono proprio i figli Deborah, Ciro e Azzurra a dare la notizia della morte di Sandra: “Oggi alle 8.25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady”. (continua dopo la foto)

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi degli amici di Sandra che hanno voluto esprimere tutto il loro dolore per la perdita. Enzo Miccio ha commentato: “Sandra sei stata una donna inimitabile con una forza incredibile e con una bellezza d’animo invidiabile. Grazie perché ci lasci con un sorriso ricordando e riguardando le avventure di ‘Quelle Brave Ragazze‘”. Elena Guarnieri ha invece scritto: “Ciao cara Sandra, donna dolce e dall’animo gentile. Con affetto. Elena”. E poi Serena Autieri: “Mancherai immensame Sandra adorata“, Laura Torrisi “Buon viaggio dolce Sandra. Porterò sempre nel mio cuore i tuoi consigli ed il tuo affetto. Un abbraccio forte alla tua famiglia“, Laura Pausini: “Buon Viaggio Cara Sandra. Un abbraccio forte a voi con affetto“. E tanti, tanti altri messaggi di chi non conosceva, ma amava lo spirito e ammirava la donna che è stata e che sarà impossibile da dimenticare.