Se n’è andata all’età di 90 anni Sandra Milo, icona del cinema italiano. Ha lavorato con i più grandi, da Alberto Sordi a Totò, da Vittorio Gasman a Edoardo de Filippo. È stata una delle muse ispiratrici di Federico Fellini che le ha attribuito il soprannome di Sandrocchia. La sua vita è stata ricca ed intensa: dagli amori alla carriera. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla famiglia e sull’ultima relazione di Sandra Milo.

Ci ha lasciato Sandra Milo

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la famiglia che non ha rivelato le cause, ma probabilmente sono da attribuire all’età. Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana, l’11 marzo 1933, Sandra aveva 90 anni. Cresciuta in un borgo medievale vicino a Pisa, si è trasferita all’età di 10 anni a Viareggio, dove ha iniziato la sua passione per la recitazione. Ha debuttato nel cinema con il film Lo scapolo al fianco di Alberto Sordi. Altri film si sono susseguiti negli anni, ma il vero successo arriverà dopo l’incontro con Federico Fellini. (continua dopo la foto)

Gli amori di Sandrocchia

A soli 15 anni, Sandra Milo sposò il marchese Cesare Rodighiero, da cui rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. I due si separarono dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento. Il secondo matrimonio fu con il regista greco Moris Ergas. Dalla loro unione nacque Deborah. Il matrimonio durò 11 anni ma lui era un tipo violento e l’attrice durante un’intervista raccontò di un episodio in cui lui le aveva dato calci e rotto un orecchio. Terminato il matrimonio con Ergas, Sandra sposa Ottavio De Lollis, da cui ha avuto i due figli Ciro e Azzurra.

Nel 1963 l’incontro che le cambierà la vita, quello con Federico Fellini. Un colpo di fulmine, una storia clandestina che sarebbe durata per i successivi 17 anni. “Era l’amore assoluto della mia vita, il nostro è stato un rapporto immenso e puro“, raccontava la Milo in una delle sue interviste. (continua dopo la foto)

L’ultima relazione

L’ultima storia di Sandra è stata con l’imprenditore Alessandro Rotaro, di 38 anni più giovane di lei. L’attrice aveva rivelato di aver avuto con lui un rapporto platonico. La coppia ha debuttato in pubblico nel 2019, quando Rorato ha accompagnato l’attrice sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nonostante Rotaro affermasse di essere perdutamente innamorato dell’attrice dichiarando: “Mi piace da morire e mi affascina“. In seguito Sandra prese le distanze da Rorato, evitando di utilizzare il termine “fidanzato”. Durante un’apparizione a Live non è la D’Urso, l’attrice chiarì che la loro relazione è “un amore platonico, fisico e spirituale”, che non si è mai concretizzato in un bacio.