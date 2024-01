Sinner, un tragico lutto soffoca i festeggiamenti: morti una mamma e due figli

Dramma in Austria. Monika Stauder, una mamma di 48 anni, e due dei suoi tre figli sono morti in un incidente stradale a Assling nel Tirolo Orientale. La donna e il figlio di 10 anni sono morti sul colpo, mentre il fratellino di 7 anni è deceduto più tardi in ospedale. In gravi condizioni il più grande dei tre fratelli, 14 anni. In segno di rispetto verso il lutto, la comunità annulla tutti i festeggiamenti previsti per la finale di tennis di Jannik Sinner.

La dinamica dell tragico incidente

Monika Stauder Tschurtschenthaler guidava la sua Fiat Panda 4×4, quando ha perso il controllo della vettura e si è scontrata in una curva frontalmente con un bus di linea. È successo ad Assling, nel Tirolo Orientale, a una trentina di chilometri dal confine italo-austriaco. Monika e due dei suoi figli, Matthaeus, 7 anni, e Kassian, 10 anni, hanno perso la vita. L’unico sopravvissuto dell’incidente è il figlio quattordicenne della famiglia di Sesto Pusteria, attualmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili alla Clinica universitaria di Innsbruck. La donna e il più piccolo dei figli sono deceduti sul posto, mentre Kassian poco dopo il ricovero in ospedale di Klagenfurt. Sotto shock il paese di origine, come riferisce il sindaco Thomas Summerer al quotidiano Dolomiten: “Ci mancano le parole“. Alla guida del pullman, che nel momento dell’incidente era senza passeggeri, una donna che è rimasta illesa. Ancora sconosciute le cause del sinistro. Tra le ipotesi la dona potrebbe essersi distratta, avere un malore improvviso oppure del ghiaccio sull’asfalto avrebbe favorito lo sbandamento. (continua dopo la foto)

Tragico lutto soffoca i festeggiamenti di Sinner

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Sesto Pusteria, il paese di origine della famiglia Tschurtschenthaler. Il Comune ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti previsti per la finale di tennis di Sinner, in segno di rispetto e lutto per la perdita subita. Monika e suo marito Christian, fotografo e addetto stampa noto nella zona, sono persone conosciute e rispettate nella comunità. L’intero paese è devastato da questa perdita. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 29 gennaio a Sesto Pusteria, con la partecipazione di numerosi cittadini che non riescono ancora a credere che una madre e i suoi figli piccoli abbiano perso la vita così presto e in questo tragico modo.