Sandra Milo, chi è il figlio Ciro De Lollis: la terribile verità sullo scherzo in diretta

Sandra Milo se n’è andata questa mattina all’età di 90 anni nella sua casa di Roma. È stata attrice, giornalista, conduttrice, cantante, ha affiancato e lavorato per i migliori attori e registi italiani. È stata la musa ispiratrice di Federico Fellini con il quale ha avuto una storia segreta per 17 anni. Sandra è stata un’icona del cinema degli anni 60. La notizia nella sua scomparsa è stata data dai familiari anche se le cause della morte non sono state rivelate è probabile che siano legate all’età. Sandra avuto tre figli da due matrimoni diversi: Deborah da produttore greco Morris Ergas e Ciro e Azzurra dall’unione con Ottavio de Lolli. In una intervista, la Milo raccontò del suo secondogenito e di quando soffriva di cefalee a grappolo e che, per il dolore, non ne poteva più di vivere.

Ciro De Lollis, il figlio di Sandra Milo

Sandra Milo ha avuto una burrascosa vita sentimentale: dalle nozze a quindici anni con il marchese Cesare Rodighiero nel 1948 (durate 21 giorni), la relazione durata undici anni con Moris Ergas (da cui nacque Deborah, giornalista televisiva) e una successiva unione con Ottavio De Lollis (con la nascita di Ciro e poi di Azzurra). L’unico figlio maschio dell’attrice, nato nel 1968 si è sempre tenuto a distanza dal mondo dello spettacolo, in quanto tiene molto alla sua privacy e non ama esporre la sua vita privata. È sposato con Vanessa Ceccarini dalla quale ha avuto Flavio, loro unico figlio.

Nel 1990 mentre Sandra era impegnata nella conduzione del programma Rai L’amore è una cosa meravigliosa, quando fu vittima di uno scherzo telefonico di pessimo gusto, che riguardava proprio Ciro. (continua dopo la foto)

Lo scherzo in diretta

Ciro fu suo malgrado protagonista di uno scherzo telefonico in diretta alla madre, nel 1990. Sandra Milo conduceva la trasmissione L’amore è una cosa meravigliosa quando una chiamata di una telespettatrice le disse che suo figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale. Sconvolta, l’attrice lasciò lo studio.

Non c’era nulla di vero in quella telefonata. Fu tutto frutto di uno scherzo di pessimo gusto che le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare la colpevole dell’affronto, che si era registrata al centralino con un nome fittizio. Le indagini portarono ad uno studio di via del Corso a Roma dove diverse donne erano impiegate ma nessuna di queste confessò mai di essere l’artefice del tiro mancino.