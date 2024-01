Sandra Milo morta, le sue parole nella sua ultima intervista

Varie. Sandra Milo è scomparsa oggi, 29 gennaio 2024, all’età di novant’anni. Scopriamo insieme quali sono state le parole della famosa attrice durante la sua ultima intervista. (Continua a leggere dopo la foto)

Sandra Milo, le ultime parole della nota attrice

Sandra Milo è morta oggi, 29 gennaio 2024, a Roma all'età di novanta anni. L'attrice fu la musa ispiratrice del famoso regista Federico Fellini. Durante una delle sue ultime interviste, Sandra Milo aveva proprio parlato del tema della sua morte e di come avrebbe affrontato l'avvicinarsi della sua ora. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla sua famiglia qualche ore fa.

Sandra Milo, vita e carriera della stella italiana del cinema

Sandra Milo era una stella italiana del cinema. L'attrice si è spenta nella giornata di oggi, 29 gennaio 2024, e sono stati proprio i suoi cari ad annunciarne la scomparsa. Sandra Milo fu la musa ispiratrice di Federico Fellini, che l'aveva soprannominata "Sandrocchia Nazionale". Nella sua carriera si annoverano esperienze, non solo come attrice, ma anche come conduttrice televisiva, cantante e personaggio televisivo. Il suo debutto al cinema è avvenuto con il film "Lo scapolo" del 1955 al fianco di Alberto Sordi. Il suo primo ruolo importante è arrivato nel 1959 nel film "Il generale Della Rovere" diretto da Roberto Rossellini. Qui, Sandra, ha interpretato il ruolo di prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Sandra Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano negli anni Sessanta, e fu la musa di Fellini insieme ad altre grandi artiste come Claudia Cardinale.

Sandra Milo, l’ultima intervista

Durante la sua ultima intervista, Sandra Milo aveva parlato di come avrebbe affrontato l'avvicinarsi della sua ora. "Non ho paura di morire, ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina. Non credo all'inferno, oltre la morte c'è il paradiso. Io mi vedo lì… ho cercato di fare del mio meglio". La star del cinema italiano se n'è andata all'età di 90 anni. La sua famiglia ha annunciato la sua scomparsa, che è avvenuta proprio oggi, 29 gennaio 2024. Sandra Milo ha interpretato ruoli molto importanti nel cinema italiano. Nel 1961 è stata la protagonista del film "Fantasmi a Roma", insieme a Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni, sotto la regia di Antonio Pietrangeli.

L’amore per Federico Fellini

Sandra Milo è stata una delle muse ispiratrici del regista Federico Fellini, insieme alla famosa Claudia Cardinale. L’attrice si è sposata quando era ancora un’adolescente, ma non ha mai nascosto il suo profondo amore per il noto regista. “Mi sono sposata a quindici anni e ho amato Fellini per diciassette. Il primo bacio me l’ha dato a Cinecittà in camerino: sono svenuta. Quando mi ha chiesto di seguirlo ho detto “no”. Temevo si pentisse e che l’amore sarebbe finito”.