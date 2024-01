Sandra Milo, la rivelazione da brividi del figlio Ciro: cos’ha fatto fino all’ultimo

Ieri è scomparsa una delle icone del cinema italiano. A 90 anni ci ha lasciato Sandra Milo. L’attrice era malata ma nessuno sapeva la verità, la diva silenziosamente se n’è andata nella sua casa di Roma circondata dall’affetto dei suoi tre figli. Oggi al Campidoglio è stata allestita la camera ardente e in molti si sono riuniti per dare un’ultimo saluto a Sandroccia, come l’aveva soprannominata Fellini. Intercettati dalla stampa, i figli Deborah e Ciro hanno pronunciato parole toccanti e ricchi di stima verso una diva che prima di tutto era una madre.

Le parole di Deborah, la primogenita di Sandra Milo

Deborah Ergas è nata dal matrimonio di Sandra con il produttore greco Moris Ergas. Ai microfoni dei media, questa mattina ha dichiarato: “Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa. Sono una giornalista anche io e tante volte mi sono ritrovata dall’altra parte della barricata, come voi. Oggi sono di qua. Ringrazio il sindaco Gualtieri che ha voluto rendere questo omaggio a mia madre che vive a Roma da sempre. È qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto l’amore del pubblico. Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi, perché nella vita ci sono anche quelli. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori. E non si è mai vantata delle sue conquiste.

Se ne è andata da questo mondo senza neanche una casa di proprietà, perché ha sempre donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno. -prosegue Deborah- Perché è una donna che è stata sfollata durante la guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa e del resto della sua famiglia sin dall’età di 12 anni. Da allora fino all’altro ieri, ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, ha cresciuto tre figli in assoluta solitudine” Poi la Ergas ha ringraziato tutti quelli che nella giornata ieri hanno speso parole d’affetto in onore di Sandra Milo. In particolare Alberto Matano: “Lui solo sapeva quanto lei stesse male ma ha tenuto la notizia per sé. Da oggi sei mio fratello.” (continua dopo la foto)

La rivelazione di Ciro De Lollis

“È stata una mamma sincera, vera, molto presente con noi. – ecco poi la rivelazione di Ciro – Una parte di me se n’è andata lassù con lei. Era bella, dolce apprensiva e con una pazienza fuori dal comune. Ha fatto qualsisia cosa per noi. Le ho stretto la mano fino all’ultimo respiro. Ti saluto e stammi vicino, mammina” ha detto l’amato figlio maschio dell’attrice che non è riuscito a trattenere la commozione. Alla camera ardente è giunta anche la conduttrice Caterina Balivo che all’arrivo ha stretto Ciro in un forte abbraccio. “Lei era bella, dolce, apprensiva, con una pazienza fuori dal comune – ha concluso il figlio Ciro – Ha sempre fatto qualsiasi cosa per noi e ringrazio tutti per l’affetto che le hanno sempre dato e continuano a darle, come noi figli sappiamo bene. ”