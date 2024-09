Sabrina Salerno, le prime parole dopo l’operazione: come sta

Soltanto ieri, mercoledì 18 settembre 2024, Sabrina Salerno aveva annunciato la malattia sui social. La nota showgirl aveva fatto sapere di essere ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e che si sarebbe sottoposta ad un intervento per rimuovere un nodulo maligno al seno. Com’è andata l’operazione? Come sta Sabrina Salerno? (Continua dopo le foto)

Sabrina Salerno, l’annuncio del tumore

Ha lasciato tutti senza parole Sabrina Salerno con il post pubblicato ieri, mercoledì 18 settembre, sul suo profilo Instagram. La showgirl ha annunciato di aver scoperto il tumore al seno lo scorso luglio grazie a una mammografia. “Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, le sue parole a corredo di uno scatto che la ritrae in ospedale con una flebo al braccio. (Continua dopo le foto)

Come sta Sabrina Salerno dopo l’operazione

Dopo l’operazione, la showgirl si è subito preoccupata di far sapere ai suoi followers com’è andata. Infatti, direttamente dal letto di ospedale, la Salerno ha condiviso una storia su Instagram nella quale condivide l’esito dell’operazione per rimuovere il nodulo maligno al seno. “Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, però vorrei ringraziarvi di cuore tutti”, ha detto la 56enne è seguita dai medici dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. In tantissimi le hanno fatto sentire il loro sostegno.

