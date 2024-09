“Grande fratello”, Jessica si rifiuta di fare il bagno in piscina: cosa nasconde?

Al secondo giorno di riprese del reality show “Grande Fratello”, la concorrente Jessica Morlacchi ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori dopo aver reagito in un modo particolare alle altre inquiline. Le gieffine si stavano godendo un bagno in piscina quando hanno deciso di invitare anche la cantante a tuffarsi; quest’ultima avrebbe rifiutato, visibilmente a disagio, dando il via ad una serie di speculazioni da parte del pubblico. Dalle parole di Jessica è emerso anche il motivo per cui ha deciso di non entrare nella vasca. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Temptation Island”, Fabio confessa il tradimento: poi il colpo di scena al falò con Sara

Leggi anche: Il famoso attore di nuovo papà a 57 anni: la fidanzata è incinta

Jessica Morlacchi al “Grande Fratello”

Jessica Morlacchi, nuova concorrente del “Grande Fratello“, si è già fatta notare dai fedeli telespettatori del reality show: in molti la vedono già come un personaggio positivo, schietto e vivace, capace di rivelare una sensibilità e una simpatia disarmanti. La sua personalità solare e il suo background variegato potrebbero essere elementi che attraggono e affascinano il pubblico, contribuendo a conferire al programma Mediaset l’appeal di un tempo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Susanna Recchia, la scoperta sul papà degli altri 3 figli: di chi si tratta

Leggi anche: “La volta buona”, Raffaella Fico parla di Balotelli come papà: “Si deve impegnare di più”

Jessica si ambienta nella casa, poi il momento di disagio

Cantante e bassista dei Gazosa, il gruppo noto per il successo del tormentone “Www.mipiacitu”, Jessica Morlacchi è già abituata al piccolo schermo. Per due anni ha ricoperto il ruolo di «affetto stabile» nel programma “Oggi è un altro giorno” su Rai1 oltre ad aver partecipato al “Tale e Quale Show”, dove ha interpretato numerose cantanti iconiche, dimostrando la sua versatilità e talento nel mondo della musica e della televisione. Ora, la 37enne è pronta per una nuova avventura al “Grande Fratello” seppure già dalle prime riprese è emersa qualche sua difficoltà ad ambientarsi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva