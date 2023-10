Rudy Zerbi è di nuovo innamorato: svelata la fidanzata segreta

Rudy Zerbi fidanzata. Il cuore del professore del talent show “Amici” torna a battere. A quanto pare, infatti, Rudy Zerbi è nuovamente innamorato. A svelarlo è il settimanale Chi, il quale svela anche l’identità della fortunata che ha rubato il suo cuore. Ovviamente si tratta sempre di un’indiscrezione, visto che l’insegnante di “Amici” non ha ancora confermato ufficialmente la relazione amorosa. (Continua…)

Leggi anche: “Amici”, la confessione di Maria De Filippi lascia di sasso: “Ero disperata”

Leggi anche: “Amici 23”, dove abbiamo già visto Marisol Castellanos

Chi è Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è un famoso conduttore radiofonico ed è stato un produttore discografico. Ha iniziato a lavorare da giovane come deejay, poi è entrato in Sony. Ha raggiunto il successo con la Gialappa’s Band, con i quali realizzava ironiche interviste ad artisti di fama internazionale. Negli anni recenti si è affermato come personaggio televisivo, grazie soprattutto alla collaborazione con Maria De Filippi. Zerbi, infatti, è entrato nel cast del talent show “Amici“, di “Italia’s Got Talent” ed infine di “Tu si que vales”. (Continua…)

Leggi anche: Amici, il noto cantante ha fatto coming out: chi è il suo compagno

Leggi anche: “Amici”, la straziante notizia: la ballerina colpita da un terribile lutto

Le curiosità sulla sua vita privata

Rudy Zerbi ha avuto quattro figli da tre compagne diverse: dalla prima sono nati Tommaso e Luca, dalla seconda, l’attrice Carlotta Miti, ha avuto Edoardo, dalla terza ha avuto Leo. La storia d’amore con quest’ultima pare sia terminata nel 2021. Da quel momento Zerbi risulta single, ma a quanto pare di recente il suo cuore è tornato a battere. Stando ad un’indiscrezione del settimanale Chi, l’insegnante di “Amici” sarebbe nuovamente fidanzato. (Continua…)

Rudy Zerbi fidanzata: ecco chi è

Stando ad un’indiscrezione del settimanale Chi, Rudy Zerbi sarebbe fidanzato con Grace Raccah, figlia del noto imprenditore di moda Daniele Raccah, patron del famoso brand Dan John. La prima uscita della coppia risalirebbe al compleanno del regista di “Uomini e Donne”, Stefano Carriero. Lei non avrebbe mai nascosto la relazione con Rudy Zerbi, che invece è più riservato. Grace, inoltre, è molto più giovane di lui. Al momento, però, ci teniamo a precisare che si tratta di un’indiscrezione e attendiamo la conferma o smentita ufficiale da parte della coppia.