“Amici”, la straziante notizia: la ballerina colpita da un terribile lutto

La famosa ballerina di Amici ha condiviso sui social una notizia straziante. Un lutto in famiglia l’ha colpita e lei non ha potuto ricordare la persone che ha appena perso su Instagram. Il messaggio che ha scritto ha toccato i molti suoi fan che hanno commentato con affetto le sue parole. (Continua dopo le foto)

“Amici”, lutto per Elena D’Amario: il commovente ricordo della nonna

Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, sta vivendo un momento molto difficile. La coach di ballo del talent show di Maria De Filippi ha perso sua nonna: lo ha annunciato lei stessa condividendo un dolce messaggio su Instagram. Elena ha pubblicato un video in cui la signora recita a memoria la poesia “A mia madre”, di Edmondo De Amicis. Poi una foto della nonna insieme al nonno che si tengono a braccetto. La didascalia a questi contenuti ha colpito molto i suoi fan. (Continua dopo le foto)

Il messaggio della ballerina per la nonna

“Ora siete di nuovo insieme – scrive, riferendosi al nonno -. Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre. Non voglio stare senza Te. Voglio immaginarvi così, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro. Grazie. Tua per sempre E.”. Questo il messaggio di Elena D’Amario per salutare un’ultima volta la nonna che è venuta a mancare poco fa. I suoi followers le hanno mostrato subito la loro vicinanza, soprattutto dopo il messaggio che ha scritto, così profondamente condiviso dagli utenti. (Continua dopo le foto)

I commenti al post di Elena D’Amario

Il post di Elena D’Amario ha rappresentato il profondo legame che c’era tra le due. Moltissimi follower si sono probabilmente specchiati in questo post e hanno condiviso a loro volta le proprie impressioni. Elena ha ricevuto tanto sostegno dagli utenti, che sono rimasti colpiti dal suo messaggio d’amore verso la nonna. “I nonni, l’invenzione più bella di Dio. Ti abbraccio, Elena”, scrive la scrittrice di ComiX Dora Esposito. Anche Elisabetta Canalis, tra le altre, ha espresso il suo affetto e le sue condoglianze.