Gabriela Chieffo è diventata molto nota al pubblico dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. Dopo un percorso molto complicato, i due ragazzi hanno deciso di uscire separati, ma a telecamere spente si sono riavvicinati. Durante la loro apparizione a “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ferrara ha deciso di fare la proposta di nozze a Gabriela Chieffo. Tanti ricorderanno quando lei emozionata, tra le lacrime, rispose sì negli studi Mediaset. (continua a leggere dopo le foto)

I fan non le hanno mai fatto mancare sostegno e affetto, qualcuno però ha evidenziato che da quando è diventata famosa la giovane ha cominciato a fare troppi ritocchi estetici, come il filler alle labbra. Non un’impressione in verità di pochi: Gabriela è infatti partita per Istanbul per sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Con lei c’era anche il compagno Giuseppe. In un’immagine pubblicata su Instagram lo si vede dormire accanto alla ragazza in ospedale. (continua a leggere dopo le foto)

Gabriela Chieffo in ospedale, ecco perché: con lei il compagno Giuseppe

Gabriela Chieffo ha raccontato ai suoi fan di aver deciso di intraprendere questo viaggio fino in Turchia per un intervento chirurgico. Troppi dettagli a riguardo non si conoscono, ma sull’operazione ha scritto un articolo il sito online «Leggo». “L’operazione chirurgica a cui si è sottoposta la fidanzatina è, molto probabilmente, un intervento al seno. I fan avevano già criticato l’eccesso di interventi chirurgici ai quali Gabriela era andata incontro per piacersi di più, ma lei non ha mai dato troppa importanza a questi commenti, continuando per la sua strada e facendo quello che la rende più felice”, si legge. Chissà che nelle prossime ore non arrivi qualche aggiornamento.