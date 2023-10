Francesco Totti e Noemi Bocchi, lui non appare nelle foto di lei e scatta subito l’allarme dei fan

Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, si è concessa alcuni giorni di vacanza. La donna è volata in Giappone, precisamente a Tokyo. Il suo viaggio ovviamente è testimoniato dalle stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Tra gli scatti della Bocchi, però, non compare l’ex calciatore. I fan sono allarmati: Totti è partito con lei oppure è rimasto in Italia? (Continua…)

Leggi anche: Isabel Totti a scuola, quanto costa la retta: cifra da capogiro

Leggi anche: Totti e Noemi, la bella notizia riempie di gioia i cuori dei fan

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è stata la donna che ha fatto ritrovare il sorriso a Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi. I due sono stati paparazzati la prima volta allo stadio, ma in quell’occasione la loro relazione non era ancora ufficiale. Qualcuno pensava addirittura potesse essere l’amante. Da quel che risulta, invece, Noemi non sarebbe mai stata l’amante di Totti in quanto, come dichiarato anche dall’ex calciatore, la loro conoscenza sarebbe iniziata quando la storia d’amore con Ilary Blasi era già finita da un bel po’.

Dopo che la separazione da Ilary Blasi è divenuta ufficiale, Francesco Totti ha ufficializzato la sua storia d’amore con Noemi. Ad oggi la loro relazione procede a gonfie vele. I due sarebbero addirittura andati a convivere e c’è addirittura chi dice che siano pronti a convolare a nozze o addirittura ad avere un figlio. (Continua dopo la foto…)

Leggi anche: Totti e Blasi, esplode lo scandalo in tribunale: lui tira fuori nomi pesantissimi

Leggi anche: Riavvicinamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma c’è un motivo

Noemi Bocchi vola in Giappone

La compagna di Francesco Totti si è concessa una piccola vacanza in Giappone, precisamente a Tokyo. Noemi Bocchi ha preso un volo diretto da Roma verso la capitale del Giappone. Un viaggio lungo ben dodici ore. Appena atterrata, la Bocchi si è concessa un bel riposino nel suo hotel, come dimostrano le stories pubblicate su Instagram. La compagna di Totti, infatti, sta documentando tutto il suo viaggio in Giappone e i fan si sono accorti di un piccolo ma importante particolare: di Francesco Totti, almeno per il momento, nemmeno l’ombra. (Continua…)

Francesco Totti è rimasto in Italia?

Accortisi dell’assenza di Francesco Totti, i fan ovviamente si sono allarmati. L’ex calciatore è partito per il Giappone oppure è rimasto in Italia? E soprattutto, se è rimasto in Italia, è successo qualcosa con Noemi Bocchi? Al momento ovviamente non sappiamo dare una risposta. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e non ci sono voci di presunte crisi. Non ci resta che attendere un segnale da parte dell’uno o dell’altro.