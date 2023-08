Totti e Noemi, la bella notizia riempie di gioia i cuori dei fan

Francesco Totti, classe 1976, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2000 con la nazionale italiana. Per quasi 20 anni è stato sposato con la presentatrice tv Ilary Blasi, con la quale ha avuto tre splenditi bambini. Ora i due hanno deciso di separarsi e così sia Francesco che Ilary hanno intrapreso strade diverse anche nel campo affettivo. Francesco Totti ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi e per ora tra loro sembra procedere a gonfie vele. (Continua a leggere dopo la foto)

Totti e Noemi, vacanza in Africa: le foto emozionano i fan

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati: i due sono volati in Africa per un romantico safari. L’ex calciatore e la sua fidanzata hanno pubblicato sui propri profili Instagram molte foto e video della savana. Nelle ultime ore sia Noemi Bocchi che Totti hanno condiviso alcuni scatti che dimostrano a pieno la complicità che si è creata tra di loro. Rientrati in albergo si sono concessi una serata davanti al camino acceso a giocare a carte. Scene davvero romantiche che hanno fatto impazzire i fan della coppia. Che dire? Un momento di relax per l’ex calciatore prima di tornare a Roma per affrontare il 20 settembre 2023 una nuova udienza per la separazione da Ilary Blasi: entrambi hanno fatto richiesta dell’addebito di colpa all’ex coniuge e saranno ascoltati testimoni e raccolte prove su eventuali tradimenti. (Continua a leggere dopo la foto)

La fidanzata dell’ex capitano in tribunale

Sembra che il burrascoso divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si stia per arricchirsi di un nuovo capitolo. L’attuale compagna di lui, Noemi Bocchi, secondo il settimanale Oggi potrebbe essere convocata in tribunale il prossimo 20 settembre nel corso dell’udienza in cui il Capitano e l’ex moglie si scontreranno per l’attribuzione della responsabilità del divorzio. La conduttrice tv nei giorni scorsi ha presentato richiesta formale di addebito, sostenendo che il matrimonio con Totti è finito per colpa di lui che la tradiva con Noemi. Ma siccome i legali di Francesco sostengono che la prima a tradire sia stata Ilary, oltre a Noemi il prossimo 20 settembre “potrebbero essere convocate anche le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie”. In particolare Bastian Muller, Luca Marinelli e Cristiano Iovino.