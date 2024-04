Rottura tra Totti e Blasi: spunta il nome di un big Mediaset e Ilary trema – È il tempo della resa dei conti tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il 31 maggio i due depositeranno l’elenco dei testimoni che dovrebbero giocare un ruolo importante per spiegare al giudice le cause della fine del matrimonio. Dagospia, che per primo scrisse della rottura dell’ex coppia romana, fa sapere che nella lista figurano amici e presunti amanti. E ci sarebbe un nome particolare, che starebbe mettendo in allarme la conduttrice. (continua a leggere dopo le foto)

Rottura tra Totti e Blasi: spunta il nome di un big Mediaset

Va avanti la battaglia legale tra Totti e Blasi. La relazione tra la conduttrice Mediaset e l’ex capitano della Roma è giunta al termine ormai da tempo: ricorderete tutti che circa tre anni fa lui ufficializzò la sua attuale storia con Noemi Bocchi. In tribunale non si parlerà soltanto della presunta scappatella con Cristiano Iovino, dei rumor su precedenti tradimenti da parte dell’ex calciatore durante il matrimonio. Si attende un super testimone chiamato proprio da Totti. (continua a leggere dopo le foto)

Tradimenti tra Totti e Blasi: nella lista dei presunti amanti il nome di un big Mediaset

Secondo le fonti riportate da Dagospia, Francesco Totti avrebbe chiamato a testimoniare Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche. Totti “con le corna punta non solo sul personal trainer di Ilary, Cristiano Iovino, ma anche sulla testimonianza dell’ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli“, si legge in un “Dago Flash”.

