Rottura Ferragnez, il gesto nella notte non lascia spazio a dubbi: è finita davvero

La fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez ha lasciato tutti quanti senza parole. La crisi tra i due sembra non volersi risolvere e in molti non fanno altro che attendere la notizia su un eventuale divorzio tra i due. Da giorni orami, sia Fedez che Chiara sono tornati a pubblicare sui loro social e i fan più accaniti hanno notato un dettaglio che era sfuggito a molti. I Ferragnez non si stanno più seguendo su Instagram, una notizia giunta nel cuore della notte che ha fatto preoccupare ulteriormente i loro seguaci. (Continua a leggere dopo le foto)

Ferragnez, Chiara e Fedez non si seguono più su Instagram

Il silenzio social è già finito e sia Fedez che Chiara Ferragni hanno ripreso a pubblicare aggiornamenti regolarmente. Ormai si sa, dopo tante voci, la rottura dei Ferragnez è ufficiale. Il rapper ha già lasciato il bellissimo attico di CityLife dove la famiglia si era trasferita pochi mesi fa e ora vive in una nuova casa sempre a Milano, segno dunque che a oggi non sembrerebbe per niente vicina una riconciliazione con la famosa moglie influencer. Non solo, hanno iniziato a fare vite completamente diverse e anche viaggi separati con i figli. Nel cuore della notte, poi, è giunta un’altra notizia allarmante che ha gettato i fan dell’ex coppia nello sconforto più totale: i due non seguirebbero più sui social.

