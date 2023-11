Roma, cercasi difensore per gennaio: i profili

La Roma di José Mourinho è alla ricerca di almeno un rinforzo in difesa nel mercato di gennaio. Con la formula del prestito i giallorossi dovranno riuscire a colmare le lacune lasciate dall’emergenza nel reparto e dalla futura partenza di Ndicka per la coppa d’Africa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mourinho saluta seduto in panchina durante la gara tra Roma e Monza di Serie A

Quella che sta vivendo la Roma di José Mourinho è una vera e propria emergenza in difesa. Lo Special One attualmente dispone di solamente tre centrali i ruolo: Mancini, Llorente e Ndicka. In poche parole, il tecnico portoghese non ha alternative. Considerando che a gennaio Ndicka lascerà Trigoria per la coppa d’Africa – in programma in Costa d’Avorio tra il 13 gennaio e l’11 febbraio – l’urgenza di intervenire sul mercato a gennaio è reale.

Roma: i nomi per la difesa

Un profilo seguito con interesse dalla Roma è quello di Eric Dier, difensore del Tottenham con il contratto in scadenza e raramente coinvolto nelle rotazioni da Postecoglu. L’infortunio capitato a Van de Ven potrebbe però compromettere la fattibilità dell’operazione. Un altro nome che piace è quello di Jakub Kiwior: il polacco è stato acquistato dall’Arsenal per 25 milioni, ma non è riuscito a trovare molto minutaggio.

La cifra investita per lui lo scorso gennaio è stata importante e difficilmente i Gunners lo lasceranno partire in prestito. Restando sempre in Premier League, questa volta sponda Chelsea, parecchio graditi (e anche più raggiungibili) i profili di Malang Sarr e Trevoh Chalobah. Ai blues sono entrambi degli esuberi e il club londinese potrebbe privarsene volentieri per 6 mesi alleggerendo così il già pesantissimo monte ingaggi della squadra.