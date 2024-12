Rocco Siffredi rivela cosa c’è dietro il ritiro di Malena – Per anni Malena ha sfidato i pregiudizi, infischiandosene di quel che pensava la gente del suo lavoro. Qualche giorno fa però l’attrice porno, che da ragazzina avrebbe voluto diventare una suora, ha annunciato il suo ritiro, dicendosi addirittura pentita delle sue scelte. “Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male come donna”, ha dichiarato Malena in un’intervista a «Il Giornale». E sul suo addio al mondo dei film hard è intervenuto Rocco Siffredi, che si è fatto un’idea precisa su quanto accaduto. (continua a leggere dopo le foto)

Rocco Siffredi rivela cosa c’è dietro il ritiro di Malena

In una lunga intervista rilasciata a «Mow Mag», Rocco Siffredi ha svelato che in realtà Malena ha lasciato l’industria dei film a luci rosse due anni fa e che dietro a questo cambiamento dell’attrice potrebbe esserci un lutto, la perdita del suo migliore amico. “Per noi non è una sorpresa. Chi è in questo mondo sa che Malena non ha smesso da ieri quando ha lanciato la notizia, ma da due anni. Sono due anni che Malena è diversa che, non è più con la testa in questo mondo. Noi ce l’aspettavamo, ma adesso lei l’ha resa pubblica e, facendo così, magari ha creato questa sorta di hype, ma per noi è tutto pienamente normale”, ha spiegato l’ex pornodivo. (continua a leggere dopo le foto)

Parlando sempre del ritiro di Malena, Rocco Siffredi ha dichiarato: “Lo sapevamo e allo stesso tempo credo che dispiaccia un po’ a tutti se lei sta male, non il fatto che ha lasciato. Che uno lasci va benissimo, soprattutto nel momento in cui non se la sente più. La cosa peggiore che puoi fare è continuare in questo lavoro quando non hai voglia, quello lo sconsiglio a chiunque”. Nel corso dell’intervista l’ex concorrente dell‘Isola dei famosi ha rivelato anche che la donna lo ignora da qualche tempo e che non risponde più al telefono.

