“Affari tuoi”, Stefano De Martino in imbarazzo: è polemica su quel gesto – Un momento inaspettato andato in onda su Rai 1 durante la puntata di Affari Tuoi di ieri sera, domenica 15 dicembre 2024, ha messo in imbarazzo Stefano De Martino, scatenando un furioso dibattito sui social. Un gesto inatteso che non è affatto passato inosservato. (continua a leggere dopo le foto)

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa ieri c’è stato un momento in cui abbiamo visto Stefano De Martino in netta difficoltà. Di mezzo il lato b del padrone di casa. Durante la partita condotta dai rappresentanti della regione Sicilia un gesto della concorrente ha attirato l’attenzione del pubblico e non ha mancato di generare una serie reazioni contrastanti. Qualcuno l’ha presa con leggerezza, qualcun altro ha definito l’accaduto un fatto gravissimo. (continua a leggere dopo le foto)

Protagonisti della serata Giulia e Alessio, fratello e sorella dalla Sicilia. I due hanno condotto la loro partita accompagnati da un cornetto rosso ma, ad un certo punto, la concorrente ha palpato il lato b di Stefano De Martino. Eh sì, proprio così, quando il conduttore si è avvicinato ai due per abbracciarli, il pubblico ha notato che la ragazza ha dato una strizzata al fondoschiena dell’ex ballerino di “Amici” mettendolo in evidente difficoltà. Una spettatrice, accortasi dell’imbarazzo del padrone di casa, ha osservato su “X”: “Adesso Stefano evita di avvicinarsi di nuovo“.

