Roberta Capua ha rilasciato un’intervista nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino. L’ex Miss Italia ha confidato un evento della sua vita privata che mai aveva rivelato prima. Di cosa si tratta? Di una vicenda dolorosa che l’ha colpita nel profondo, ma che ha preferito tenere per sé, fino ad ora. (Continua dopo le foto)

Roberta Capua, il dramma della sua vita

Roberta Capua si è confidata spiegando di aver perso un bambino. Una vicenda di cui non si sapeva nulla e che l’ex Miss Italia non ha mai voluto rendere nota fino ad ora. “Mi ritengo fortunata, ma come tutti ho superato dolori e delusioni”, ha dichiarato la showgirl di origine napoletana. L’evento che l’ha più segnata è stato la perdita del bebè. “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”, ha ammesso, insinuando qualcosa sui suoi colleghi vip. (Continua dopo le foto)

La stoccata ai vip di Roberta Capua

Roberta Capua ha solo narrato il fatto senza aggiungere dei particolari. Si è trattato di un evento successo sicuramente anni fa, visto che ad oggi la donna ha 54 anni. Dicendo “non ho mai cavalcato i dolori”, ha voluto criticare i suoi colleghi vip che invece vanno spesso ospiti dei salotti televisivi raccontando le proprie sventure. Lei questo non lo ha mai fatto, preferendo tenere la spiacevole vicenda per sé. (Continua dopo le foto)

Roberta Capua su Silvio Berlusconi

Nel corso dell’intervista, la Capua ha poi parlato di Silvio Berlusconi. Lo ha conosciuto ai tempi in cui frequentava gli studi Mediaset. “Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo”, ha ironizzato l’ex Miss Italia, si legge su gossipetv.com.