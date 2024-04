Re Carlo, l’indiscrezione choc sul suo stato di salute: come sta davvero

La Corona Inglese sembra star vivendo un momento piuttosto delicato: la notizia della malattia di Re Carlo seguita da quella della nuora Kate Middleton si aggiunge alle tensioni già note con il principe Harry e Meghan Markle. Ora giungono alcune indiscrezioni sui crucci della Royal Family che stanno facendo preoccupare fortemente i sudditi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Re Carlo: come sta davvero?

Nelle ore scorse i media americani hanno svelato una notizia bomba che, se confermata, getterebbe molta preoccupazione sul futuro della Royal Family. Ciò che sappiamo dai comunicati ufficiali di Buckingham Palace è che Re Carlo sta affrontando un periodo di cure dopo la scoperta di un tumore. Seppur con difficoltà, il sovrano ha cercato di partecipare alle funzioni pubbliche per non alimentare la preoccupazione dei sudditi inglesi, ma per il resto non è stato fatto sapere quali siano le sue condizioni di salute ora. Proprio nelle ultime ore pare che siano emerse alcune indiscrezioni sulla questione e le ipotesi sono tutt’altro che rincuoranti.

L’indiscrezione su Carlo preoccupa i sudditi

Seppure non sia stata rivelata la tipologia di tumore, il Palazzo Inglese aveva reso noto che non si trattasse di cancro alla prostata. In ogni caso Re Carlo III ha dovuto iniziare un ciclo di cure raccomandate dal suo team di medici. Pubblicamente, il monarca 75enne si è mostrato piuttosto sorridente e in forze, ma non sono mancati gli indizi di un affaticamento a tenere il passo con la sua impegnatissima agenda. Purtroppo i segnali e le notizie su un netto miglioramento tardano ad arrivare e la preoccupazione si fa sentire. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni a questo riguardo. Secondo quanto si legge sulle pagine del New York Post: “Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale.”

