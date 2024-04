Rai, chi sono gli altri conduttori che potrebbero lasciare dopo Amadeus

Ieri, lunedì 15 aprile 2024, è arrivata la conferma ufficiale: Amadeus lascia la Rai. Dopo l’addio di Amadeus, sembra che altri conduttori illustri potrebbero andarsene dalla televisione pubblica italiana. Circolano alcuni nomi di presentatori Rai che non sarebbero proprio convinti di rinnovare il proprio contratto e sarebbero pronti a seguire le orme di Amadeus. Di chi si tratta?

L’addio di Amadeus non è positivo per la Rai

L’addio di Fabio Fazio è stato un colpo basso per la Rai, quello di Amadeus un nuovo brutto colpo. I telespettatori sono affezionati ai volti di questi conduttori e ai loro programmi per questo continuano a seguirli che siano sulla Rai o su canale Nove. Ne è la prima Che tempo che fa. E ora in Rai potrebbe accadere un altro dramma. Il quotidiano La Stampa ha tirato in ballo alcuni nomi di conduttori che potrebbero scegliere di andarsene proprio come ha fatto Amadeus. Il primo nome, è quello di Fiorello. (Continua dopo le foto)

Fiorello lascia la Rai?

Anche Fiorello potrebbe andarsene dalla televisione pubblica. L’ultima puntata di Viva Rai2 sarà trasmessa il 10 maggio, poi il suo contratto con la Rai scadrà. Sembra che Fiorello abbia voglia di riposarsi prima di prendere una decisione in merito al suo futuro. Pare che la Rai stia facendo di tutto per farlo rimanere. Ci riuscirà? Anche altri conduttori starebbero valutando nuove opzioni.

