Pino Insegno sarà al timone di un programma top in onda su Rai1. L'annuncio della nuova conduzione ha però scatenato pareri contrastanti e ora è scoppiata la bufera sul web.

L’annuncio Rai: Pino Insegno e la nuova conduzione

È colpo di scena in Rai. L'azienda ha affidato all'attore e doppiatore Pino Insegno una conduzione importantissima tra quelle del palinsesto dell'ammiraglia. La notizia è stata diffusa a partire da ieri, domenica 12 maggio 2024, quando è stato pubblicato uno spot per introdurre la novità ai fedeli telespettatori che amano seguire il canale anche durante l'estate. Peccato che l'annuncio non sia stato ben accolto da tutti e in molti hanno voluto chiarire la propria motivazione sui social.

Pioggia di critiche sulla scelta Rai

Pare che da alcuni telespettatori e utenti social, la decisione Rai non sia piaciuta. Pino Insegno è un attore e doppiatore affermato e molto apprezzato per le sue qualità. Il suo talento lo ha anche portato a dare la “firma” a programmi televisivi come lo Zecchino d’Oro, Domenica in, Il mercante in fiera, e Striscia la Notizia. Nella sua lunga esperienza sul piccolo schermo, Insegno ha dato prova della sua professionalità su diverse reti ed emittenti. Ma allora qual è l’ombra sorta sulla sua nuova avventura in Rai?

