Piero Fassino denunciato, l’accusa è gravissima

Piero Fassino, classe 1949, è uno dei dirigenti del Pci che condivise e gestì la svolta di Achille Occhetto. Deputato, ministro, segretario dei Ds, fondatore del Pd, inviato europeo, sindaco di Torino, attualmente è presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati. In queste ore Fassino sembra essere finito nei guai mentre si trovava presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Roma. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola”, dopo il fattaccio spuntano i nomi dei responsabili

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, lite accesa tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli

Leggi anche: Rebecca Staffelli, brutto episodio dopo il “GF”: cosa l’è successo

Leggi anche: Bimba ritrovata morta a bordo di un’auto: poi la triste scoperta

Piero Fassino denunciato per furto: i fatti

Il parlamentare europeo, Piero Fassino, pizzicato all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Roma, prima di un volo per Strasburgo. Come riportato da ANSA, il politico è stato denunciato per tentato furto di un profumo del valore di 100 euro, intascato al negozio Duty Free dell’aerostazione. Sono scattati subiti i controlli, non appena Fassino ha messo in tasca l’oggetto. I fatti sono accaduti lunedì 15 Aprile 2024. Immediatamente la notizia ha fatto il giro del web e non solo. Ovviamente Fassino ha giustificato il suo gesto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”