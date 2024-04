A L’Isola dei Famosi spuntano i nomi dei responsabili del cibo rubato. Qualche giorno fa qualcuno dei naufraghi ha rubato del cibo al cameraman perché troppo affamato e non è riuscito a trattenersi. Ieri sera in puntata nessuno ha ammesso le proprie colpe, ma alcuni nomi sono spuntati fuori. Ecco di chi si tratta.

L’Isola, chi ha rubato il cibo?

Il colpevole non si è fatto avanti e a L’Isola dei Famosi resta il mistero: il presunto responsabile del furto di cibo ai danni dei cameraman, infatti, ha preferito rimanere nell’ombra. Vladimir Luxuria, in puntata, ha aperto il capitolo dedicato allo spinoso caso che ha tenuto banco negli ultimi giorni: qualcuno dei naufraghi avrebbe rubato del cibo ai cameraman, per poi offrirlo ad altri concorrenti. A confessare per primo di aver mangiato per fame è stato Pietro Fanelli, ma di aver ricevuto il cibo e non essere il “ladro”. In seguito anche Khady e Alvina hanno ammesso di aver preso del cibo da lì: “Avevamo fame e abbiamo mangiato quello che ci è stato dato. Sfido chiunque a dire di no in una situazione simile. Ci sono altri che hanno mangiato e stanno zitti. Uno di loro è un insospettabile, nessuno può immaginarlo“. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)