Pierina Paganelli, il figlio Giuliano rompe il silenzio – “Ho passato gli ultimi mesi in una maniera difficile da spiegare. La tristezza e la rabbia ci sono sempre state e non spariranno finché non ci sarà la parola fine”. A parlare così è Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate lo scorso 3 ottobre nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini, dove abitava. L’uomo è stato intervistato nel corso dell’ultima puntata di “Mattino Cinque”. (continua a leggere dopo le foto)

Pierina Paganelli, il figlio Giuliano rompe il silenzio

Giuliano Saponi ha parlato di quanto successo alla madre e dei successivi risvolti investigativi sul caso di Pierina Paganelli. Per ora l’unico indagato per l’omicidio dell’anziana rimane Louis Dassilva, 34enne vicino di casa della donna, che nei mesi scorsi ha anche avuto una relazione extraconiugale proprio con la moglie di Giuliano, Manuela Bianchi. (continua a leggere dopo le foto)

Morte di Pierina Paganelli, interviene il figlio a “Pomeriggio 5”

“Quando Louis è stato arrestato ho pensato che le cose dal punto di vista investigativo avevano preso una pista decisa. Aspettiamo di vedere cosa e dove ci porterà. Sicuramente è un punto importante di tutto quello che è stato fatto. Ma se è un punto di arrivo o di partenza lo capiremo col tempo”, ha detto Giuliano Saponi, senza sbilanciarsi troppo. Tuttavia, secondo l’uomo, “in questa storia la verità non è mai chiaramente raccontata dagli altri e dobbiamo aspettare che qualcuno abilitato a farlo si faccia avanti. Ho capito che bisogna aspettare la fine di tutto per comprendere il quadro completo. Non tutti dicono la verità”.

