Piccola Kata, la notizia dopo 10 mesi dalla scomparsa

Il 10 giugno 2023 è scomparsa Kata, una bambina di 5 anni. La piccola è sparita dall’ex Hotel Astor, dove risiedeva abusivamente con la madre, lo zio e altri occupanti Sud Americani e dall’est Europa. Il caso della scomparsa di Kata è ancora oggi un mistero. Le indagini non hanno portato a nulla e tutte le nuove piste sono state smentite poco dopo l’inizio degli accertamenti. Ancora non si sa che fine abbia fatto la bambina ma la madre, Katherine Alvarez, è convinta di poterla riabbracciare un giorno. Proprio lei ha deciso di fare qualcosa di speciale in onore della figlia. (Continua dopo le foto)

A che punto sono le indagini sulla scomparsa di Kata

A dieci mesi dalla scomparsa della piccola e gli investigatori non hanno una pista valida da seguire. La madre della bimba ritiene che Kata sia stata rapita con lo scopo di estorsione. Tuttavia, nessuna richiesta di riscatto avrebbe raggiunto la donna e i suoi familiari. Cos’è successo quindi a Kata? “Tra le ipotesi che abbiamo fatto fin dall’inizio ce n’è una di cui oggi sono più convinta: che qualcuno dell’ex Astor abbia venduto mia figlia”, ha affermato la madre. Le forze dell’ordine hanno indagato su ipotesi come il rapimento per una vendetta legata a una questione di droga, lo scambio di persona e hanno esaminato tutte le questioni che riguardano l’ex albergo occupato. (Continua dopo le foto)

A processo lo zio di Kata

Gli inquirenti hanno subito pensato che il rapimento di Kata fosse legato a degli affari interni dell’ex Hotel Astor. Molti occupanti erano costretti a pagare l’affitto a chi in quella struttura aveva deciso di dettare legge. Qualche settimana fa, la procura di Firenze ha chiesto il processo per quattro persone, tri i quali anche Abel Argenis Alvarez Vasquez, zio della bimba accusato di una serie di estorsioni ai danni degli altri occupanti. Al momento però non c’è alcuna prova che lo zio di Kata sia implicato anche nel rapimento della nipote e la madre della piccola lo esclude categoricamente.

