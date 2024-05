La nota giornalista Laura Aprati ha raccontato il dolore per la scoperta della malattia in un’intervista a “Repubblica”. Vediamo cosa le è successo e quali sono state le sue parole sul drammatico impatto che la patologia sta avendo sulla sua vita e sulla sua carriera. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Nulla è più stato come prima”, il dramma di Aprati

“Mi sono alzata una mattina e non avevo più un capello in testa. Mi sono guardata alla specchio e non mi sono riconosciuta: ‘Chi è questa persona?’, ‘Cosa mi è successo?’. Nell’arco di tre giorni non avevo più un pelo su tutto il corpo: né ciglia e sopracciglia. Uno choc. Da quel momento nulla è stato più come prima”. Inizia così il racconto di Laura Aprati, giornalista in Rai conosciuta per i suoi servizi dall’estero. L’inviata speciale ha risposto alle domande sulla sua battaglia con la malattia al giornale ” La Repubblica” spiegando nel dettaglio di che patologia soffra. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lo choc di Laura Aprati: “Mi sentivo spaesata”

Nell’intervista con il quotidiano di Laura Aprati ha raccontato di come l’esperienza della perdita totale dei capelli abbia cambiato completamente la sua vita e la sua percezione di sé. La causa della perdita dei capelli così repentina è da collegarsi ad una malattia autoimmune che colpisce lo 0,2% della popolazione mondiale. “Sono andata dai medici, ma anche loro erano perplessi. Non capivo cosa stava succedendo e loro non avevano risposte“ ha spiegato la giornalista a Repubblica. Poi, la diagnosi.

