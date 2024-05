“Belve”, spunta il fuorionda su Francesca Pascale: cos’ha rivelato in segreto alla Fagnani – Ospite dell’ultima puntata di “Belve” Francesca Pascale, che non si è sottratta a nessuna delle domande poste dalla conduttrice Francesca Fagnani. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha parlato del suo orientamento sessuale, del rapporto con il defunto Cavaliere e del matrimonio con Paola Turci. In queste ore sta lasciando senza parole non soltanto la lunga chiacchierata, ma anche un video, che vede protagoniste la Pascale e la stessa giornalista. (continua a leggere dopo le foto)

“Belve”, spunta il fuorionda su Francesca Pascale: cos’ha detto alla Fagnani

Francesca Pascale è stata interpellata sulle nozze ‘finte’ tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, ultima compagna del leader di Forza Italia, definita da alcuni ‘quasi moglie’ dell’ex presidente del Consiglio: ”Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”. Nell’intervista, Pascale ha parlato anche della sua bisessualità e del rapporto col padre: ”Nessuno più nella vita mi potrà fare male. L’ha fatto solo mio padre”. (continua a leggere dopo le foto)

“Belve”, fuorionda con protagonista Francesca Pascale

Quando Francesca Fagnani ha domandato a Francesca Pascale delle prime immagini in barca con Paola Turci, alla fine della relazione con Berlusconi, lei ha replicato: ”Quelle foto sono state fatte da una persona di Forza Italia vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata”. Incalzata dalla padrona di casa Pascale ha dichiarato: “Erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a lui. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C’è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male”.

