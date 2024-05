Milly Carlucci torna in tv con un nuovo show, L’Acchiappatalenti. La prima edizione del programma avrà inizio venerdì 10 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma, che sostituisce Il Cantante Mascherato, andrà in onda il venerdì sera per quattro puntate e la finale si disputerà sabato 8 giugno. Accanto a cinque “acchiappatalenti”, che avranno il compito di talent scout, ci saranno tre giurati. Milly Carlucci ha però dato uno spiacevole annuncio a proposito del suo nuovo show. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

“L’Acchiappatalenti”, come funziona il nuovo programma Rai

Il format prevede una competizione tra gli acchiappatalenti, chiamati a mettere in gioco la propria abilità nel riconoscere il talento autentico. Una volta completata l’esibizione, ogni acchiappatalenti affronterà una decisione cruciale: confermare la propria scelta o tentare la fortuna con un nuovo talento. Il vincitore di ogni puntata sarà determinato dai voti della giuria e del pubblico. La giuria è composta da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Tra i talent scout del nuovo programma di Milly Carlucci, invece ci saranno Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Doveva essercene però anche un quinto. (Continua dopo le foto)

Milly Carlucci, grande assenza da “L’Acchiappatalenti”

Milly Carlucci ha pubblicato un video nel quale mostra vicinanza al famoso attore che doveva essere uno dei suoi “acchiappatalenti” e che a causa di un recente lutto, pare che non parteciperà allo show. “A nome mio e di tutto il gruppo de L’Acchiappatalenti, voglio dare un grande bacio e un abbraccio fortissimo a Nino Frassica. Nino so che tu stai passando davvero un brutto, dolorosissimo momento. Noi ti siamo vicini con tutto il cuore. In questa occasione non siamo insieme, però chi lo può dire, magari da qui alla fine del programma troveremo il modo di salutarci di persona, di abbracciarci e sorridere un po’ tutti uniti. Un bacione, ciao Nino”, le parole della conduttrice come riporta Fanpage. Cos’è successo a Nino Frassica?

