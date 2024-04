“L’Isola dei Famosi”, grave gesto della naufraga: cosa rischia ora

Durante la puntata di ieri, lunedì 29 aprile 2024, non sono mancati nuovi colpi di scena. Uno di questi è arrivato al momento delle nomination. Khady, in particolare, si è sfogata con Vladimir Luxuria, raccontando un fatto che ha lasciato lo studio e i telespettatori senza parole. Le accuse di Khady all’altra concorrente sono gravi. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, Khady nomina Rosanna

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, ad un certo punto Vladimir Luxuria ha chiamato Khady per fare le nomination. La ragazza quindi sembra turbata e nomina Rosanna, spiegando di sentirsi insultata. Quando la presentatrice chiede le motivazioni, la giovane racconta di aver ascoltato delle frasi poco carine su di lei e anche su Sonny. Quindi la conduttrice ha chiesto di spiegarsi meglio. (Continua dopo le foto)

Khady nomina Rosanna perché secondo lei le ha rivolto insulti razzisti mentre Rosanna nomina Khady perché ladra falsa e nullafacente

Siamo seduti #isola pic.twitter.com/m5989DYf2G — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) April 29, 2024

“L’Isola dei Famosi”, Khady accusa Rosanna di frasi razziste

La padrona di casa allora le chiede se si tratta di episodi di razzismo e la ragazza risponde affermativamente e precisa che non vuole ripetere le frasi. Rosanna ha veramente pronunciato frasi razziste contro Khadi e Sonny? Vladimir Luxuria ha chiamato in causa la diretta interessata per provare a capire meglio la situazione. Rosanna ha negato tutto e ha racconta di un episodio accaduto durante il viaggio da Milano Malpensa a New York.

