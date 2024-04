Non si sentiva bene da giorni, qualche linea di febbre e fastidio preso troppo alla leggera. Ieri il malore è arrivato durante il comizio ad Itala, nel Messinese, e poi il ricovero d’urgenza. Il noto politico, si trova ora ricoverato al Policlinico di Messina. Un malore trasmesso in diretta Facebook nel suo profilo ufficiale. Qualche colpo di tosse incontrollabile, la voce che cala, poi il mancamento.

Malore dopo il comizio

Malore per il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina è stato ricoverato al Policlinico di Messina al termine del suo ultimo comizio. Un impegno che arriva dopo una serie di incontri nelle varie realtà non solo siciliane in vista dell’imminente appuntamento elettorale che lo ha visto impegnato nella presentazione del progetto politico “Libertà”. Le immagini sono state trasmesse in diretta Facebook e si vede il politico chiudere il suo intervento tra colpi di tosse, un abbassamento di voce nonostante il grido “noi non ci fermeremo“, poi il mancamento tra le braccia di un militare alle sue spalle. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)

Malore per Cateno De Luca

Pare che De Luca non stesse bene da giorni, ma non abbia voluto rinunciare ai suoi incontri per raccogliere le firme necessarie per presentare le candidature. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di tratterebbe di una brutta bronchite ed è stato prescritto dai medici il riposo assoluto. De Luca ha dovuto dunque rinviare i prossimi impegni.

“Si precisa che De Luca sta bene, ma per precauzione è stato necessario il ricovero per alcuni accertamenti medici. I medici hanno prescritto a Cateno De Luca la necessità di stare a riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati“, spiegano i suoi fedelissimi. Il ricovero è stato necessario per eseguire alcuni accertamenti medici nonostante il quadro clinico sia tranquillo.”Si prevede che De Luca riprenderà le sue attività pubbliche non appena possibile“, spiegano dal suo staff. (continua dopo la foto)

Il messaggio di Cuffaro

Salvatore Cuffaro, segretario nazionale della Dc, ha espresso vicinanza a De Luca, citato dall’Ansa: “Sono affettuosamente e umanamente vicino a Cateno De Luca e mi auguro sinceramente di poter al più presto riprendere i nostri scontri politici, convinto che, a prescindere dalle nostre diversità, lui rappresenta, col suo lavoro, una opportunità per la politica è un valore per la nostra terra”.