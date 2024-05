Aumenti previsti negli importi delle pensioni del mese di giugno 2024. Alcuni pensionati riceveranno un conguaglio fino a 115 euro, frutto di una revisione delle ritenute erariali applicate nell’anno precedente. In parallelo, ci sarà un altro aumento fino al 5,4%. Questo importo è presente nell’assegno pensionistico già dal 1° gennaio 2024 ed è dovuto alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell’inflazione. (Continua dopo le foto)

Pensione giugno 2024, il calendario dei pagamenti

Per il mese di giugno 2024, l’INPS ha già reso disponibile il cedolino, che riporta le principali informazioni relative all’importo della pensione. Le pensioni solitamente vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. I pensionati riceveranno il pagamento presso Poste Italiane, in contanti o direttamente sul conto il 1° giugno. L’importo arriverò sul conto il prossimo 3 giugno per i pensionati che ricevono l’accredito presso istituti bancari. (Continua dopo le foto)

Pensione giugno 2024, tutti gli aumenti previsti

A seguito del ricalcolo delle ritenute erariali effettuato a fine 2023, molti pensionati riceveranno un conguaglio nel mese di giugno 2024, fa sapere Qui Finanza. L’aumento degli importi è la conseguenza di un bilancio delle imposte IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicate durante l’anno precedente. Oltre a questo ci sarà anche l’incremento delle pensioni fino al 5,4%, come in tutti i mesi a partire dallo scorso gennaio. Gli aumenti dipenderanno dall’importo della propria pensione:

Fino a 1.000 euro: +54 euro

Fino a 1.500 euro: +81 euro

Fino a 2.000 euro: +108 euro

Fino a 2.500 euro: +114,75 euro

Fino a 3.000 euro: +85,80 euro

Fino a 3.500 euro: +88,55 euro

Fino a 4.000 euro: +101,20 euro

Fino a 5.000 euro: +100 euro

Fino a 6.000 euro: +71,40 euro.

