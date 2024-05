Angelo Onorato, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato morto nella sua auto sabato, 25 maggio 2024, nel pomeriggio a Palermo. Ci sono molti aspetti da chiarire nella vicenda: al momento gli investigatori non hanno elementi sufficienti per affermare che si tratti di suicidio o di omicidio. Sarà fondamentale il risultato dell’autopsia, che dovrebbe svolgersi nella serata di oggi, lunedì 27 maggio, per capire cos’è capitato ad Angelo Onorato. (Continua dopo le foto)

Angelo Onorato, omicidio o suicidio?

La famiglia di Angelo Onorato non crede nell’ipotesi del suicidio. La moglie ha consegnato agli inquirenti una lettera che il marito aveva lasciato al suo avvocato e rivolta ai familiari, in cui diceva di rivolgersi proprio al legale “nel caso in cui mi accadesse qualcosa”. Di sicuro al momento, c’è poco. In attesa dell’autopsia, le forze dell’ordine hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Né la lettera, né le registrazioni possono confermare con esattezza che quello di Angelo Onorato sia stato un suicidio o un omicidio. (Continua dopo le foto)

Caso Angelo Onorato, l’ipotesi del suicidio

Ci sono alcuni indizi che sembrano confermare la tesi del suicidio. A partire dalla prima ispezione del medico legale sul luogo del ritrovamento del cadavere. Il corpo presentava una macchia di sangue, probabilmente provocata da tosse e conati di vomito che accompagnano il soffocamento, e una fascetta al collo. Il medico legale non ha trovato alcun segno di violenza: un elemento che contrasta l’ipotesi che qualcuno possa averlo ucciso, senza che lui provasse a reagire. Anche gli esiti delle analisi delle telecamere confermano l’eventuale suicidio. L’auto era in un punto cieco, tuttavia nessuna delle auto è transitata e si è sostata. Inoltre nessun passante a piedi è stato ripreso. Angelo Onorato quindi pareva essere da solo nell’auto dove ha trovato la morte. Qualcosa però non torna.

