Home | Neonata trovata morta sugli scogli: come è morta e chi è la madre

Nella mattinata di ieri, domenica 26 maggio 2024, un pescatore ha trovato uno zaino abbandonato sugli scogli. Quando lo ha aperto ha fatto una macabra scoperta: al suo interno il corpo di una neonata, avvolto da un velo ricoperto da una busta di plastica. Il pescatore ha quindi subito allertato la Polizia di Stato, che poi giunta sul posto. (Continua dopo le foto)

Villa San Giovanni, neonata trovata morta in uno zaino lasciato sugli scogli

È stato un pescatore ha trovate lo zaino contenente il corpo senza vita di una neonata. È successo ieri, a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, davanti allo stretto di Messina. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno informato il magistrato di turno. Sul posto anche il medico legale, gli esperti della polizia scientifica e i carabinieri. Come è finito lì quello zaino? (Continua dopo le foto)

Le ipotesi sulla morte della neonata

Lo zaino sarebbe stato portato lì da qualcuno poche ore dopo il parto. Com’è morta la piccola? È su questa che si stanno concentrando le indagini. Mentre si aspettano i risultati dell’autopsia, che sarà disposta dal pubblico ministero, gli inquirenti hanno formulato due ipotesi. La bambina potrebbe essere deceduta durante il parto per poi essere abbandonata già esanime. Secondo un’altra teoria, la neonata potrebbe essere stata uccisa dopo il parto forse per soffocamento. Da qui la conseguente decisione se indirizzare l’inchiesta verso il reato di occultamento di cadavere o per omicidio. Chi è la madre della neonata?

