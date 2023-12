Papà e figlia muoiono pochi giorni di distanza in modo assurdo

Un’autentica tragedia colpisce un’intera famiglia: papà e figlia muoiono a pochi giorni di distanza l’una dall’altro altro. La figlia muore a causa di un tumore all’età di 53 anni, mentre il papà ha avuto un malore nel giorno del funerale. Probabilmente non ha retto il dolore ed ha voluto raggiungere la figlia. Aveva 86 anni. (Continua…)

Papà e figlia muoiono a pochi giorni di distanza

Un destino tragico ha travolto una povera e sfortunata famiglia. Papà e figlia sono morti a pochi giorni di distanza l’una dall’altro. È morta prima la figlia: aveva 53 anni e da tempo lottava contro una grave forma di malattia. Alla fine non ce l’ha fatta ed ha alzato bandiera bianca. Il papà è morto qualche giorno dopo, durante il funerale della figlia. Egli, infatti, ha avuto un malore, che è stato fatale per la sua vita. È scomparso all’età di 86 anni. Ha voluto raggiungere subito la figlia in un mondo sicuramente migliore di questo. (Continua…)

Come è morto il papà

Durante i funerali della figlia, celebrati lo scorso lunedì, il papà di circa 86 anni ha avuto un malore. L’uomo è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Non ha retto il dolore per la scomparsa prematura della figlia ed ha deciso di raggiungerla nel più breve tempo possibile. La tragedia ha investito tutta la famiglia. “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore”, aveva scritto il compagno prima che morisse anche il suocero. (Continua…)

Chi sono

Le due persone scomparse sono Diana e Giorgio Mazzon di 53 e 86 anni. Diana è morta dopo aver combattuto a lungo con una grave forma di malattia. Il papà, noto tappezziere del Trevignano, è morto nel giorno del funerale della figlia, colpito da un malore che si è rivelato fatale. La notizia è stata riportata da La Tribuna di Treviso.