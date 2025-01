Paolo trovato morto a letto a 37 anni dalla famiglia: lascia un fratello e i genitori – Se ne è andato a soli 37 anni Paolo Zanella, originario di Castello da Godego (Treviso), ma da tempo residente a Cavaso del Tomba. Martedì scorso, i familiari, preoccupati dal telefono che squillava a vuoto, hanno raggiunto l’abitazione dove il figlio abitava da solo, trovandolo a letto morto. Non sono ancora chiari i motivi del decesso. (continua a leggere dopo le foto)

Paolo Zanella trovato morto a letto a 37 anni dalla famiglia: lascia un fratello e i genitori

Paolo Zanella, 37 anni, originario di Castello di Godego e residente a Cavaso del Tomba, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione martedì scorso. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i familiari, allarmati dal fatto che al telefono non rispondesse, sono andati a cercarlo a casa. Le cause della morte non sono ancora chiare e le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze. Per questa ragione non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Paolo Zanella trovato morto a letto a 37 anni, non sono chiare le cause del decesso

Libero professionista, Paolo Zanella aveva lavorato a lungo al fianco del padre nel settore tessile e aveva vissuto per un periodo anche all’estero, a Miami. Tuttavia, la sua vera passione era il paintball, sport che aveva iniziato nel 2009 e che lo ha portato a competere in tutta Italia. In seguito, aveva deciso di fondare una struttura dedicata al gioco a Castello di Godego.

