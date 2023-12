Pandoro e Panettone, ecco la classifica dei migliori: quale c’è al primo posto

Il Natale è sempre più vicino. Gli italiani, come ogni anno, sono divisi: pandoro o panettone. C’è chi preferisce il dolce tipico veneto e chi invece opta per quello lombardo. Il sito Altroconsumo ha stilato una classifica con i migliori pandori e panettoni in circolazione. (Continua…)

Leggi anche: Tredicesima, la splendida notizia a Natale: quanto avranno gli italiani in più

Leggi anche: Meteo, cosa succederà a Natale: le previsioni di Mario Giuliacci

La storia del pandoro

Il pandoro è un pane dolce tradizionale che viene consumato soprattutto durante le festività natalizie. Si tratta di un prodotto tipicamente veronese ed ha tradizionalmente la forma di un tronco con sezione a stella a otto punte. Viene spesso servito con zucchero a velo affinché somigli alle cime innevate delle Alpi italiane durante il Natale. È uno dei dolci natalizi più tipici in Italia.

Il suo nome e le sue origini sono stati oggetto di dibattito. La paternità, però, dovrebbe essere di Domenico Melegatti. La pasta è soffice e di colore dorato. Gli ingredienti principali sono farina, zucchero, uova, burro, burro di cacao e lievito. La tecnica di preparazione è molto complessa e prevede molte fasi di lavorazione. A differenza del panettone, il pandoro non viene guarnito internamente con creme, canditi o uvette, anche se ultimamente sono molto diffusi pandori ripieni di crema o cioccolato. (Continua…)

Leggi anche: Chiara Ferragni mostra l’albero di Natale: ecco quanto ha speso

Leggi anche: Il figlio non torna a casa da scuola, la mamma lo rintraccia grazie al telefono e fa una terribile scoperta

La storia del panettone

Il panettone è un tipo di pane dolce originario di Milano, solitamente preparato e gustato in occasione del periodo natalizio. Esso viene consumato non solo in Italia, ma anche nel resto dell’Europa occidentale, meridionale e sud-orientale ed in Sud America, Eritrea, Australia, Stati Uniti e Canada. Ha la forma di una cupola, che si estende da una base cilindrica ed è solitamente alta circa 12–15 cm per un peso di 1 kg. Può avere anche un’altra forma, come ad esempio un ottagono, oppure un tronco con sezione a stella più comune al pandoro.

La tecnica di preparazione, così come il pandoro, è lunga e complessa. Il solo processo di lievitazione richiede diversi giorni. A differenza del pandoro, il panettone viene farcito con canditi di arancia, cedro, scorza di limone e uvetta. (Continua…)

Pandoro e panettone, qual è il migliore

Il sito Altroconsumo ha stilato una classifica con i migliori pandori e panettoni. Sono stati messi in relazione 12 panettoni e 10 pandori di prezzi e marche differenti. Per quanto riguarda il panettone, il migliore, secondo Altroconsumo, quello Le Grazie di Esselunga. Al secondo posto c’è il Panettone classico Coop, mentre al terzo posto il Panettone milanese Vergani. Per quanto riguarda i pandori, invece, Altroconsumo ha premiato il Magnifico Pandoro Tre Marie, seguito dal Pandoro Conad e dal Pandoro di Verona Bauli.