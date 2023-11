I Ferragnez a breve si trasferiranno nella loro nuova casa, realizzata su misura per la loro famiglia. Da giorni la nota influencer italiana non fa altro che mostrare ai fan parte della villa. In queste ore, Chiara Ferragni ha pubblicato un post con delle foto del loro albero di Natale. Un albero maestoso in tema sia con la vecchia che con la nuova casa e curato nei minimi dettagli. I toni scelti sono proprio quelli classici delle feste natalizie: verde, rosso e oro. Un addobbo che è che costato parecchi soldini ai Ferragnez e che ha lasciato i fan completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, lei gli spezza il cuore e se ne va di casa: cos’è successo

Leggi anche: Fedez ricoverato: gesto choc di Chiara Ferragni fuori dall’ospedale

Leggi anche: Chiara Ferragni rompe il silenzio e porta il figlio in ospedale da Fedez

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, il lieto annuncio in famiglia: chi è la nuova arrivata

Chiara Ferragni mostra l’albero di Natale: ecco quanto ha speso

Dai Ferragnez il Natale è già arrivato e Chiara Ferragni mostra sui social l’enorme abete decorato che troneggia nel salotto del nuovo appartamento in cui si trasferiranno tra pochi giorni. “Lo dice la scienza, chi fa l’albero prima è più felice“, ha spiegato l’influnecer ai follower facendo vedere gli addobbi in una serie di video e scatti. Con lei ci sono i figli Leone e Vittoria, tutti vestiti a tema, con gli occhi sgranati davanti alle palline. Ovviamente quello scelto dai Ferragnez per il loro albero di Natale è il colore più di moda per le festività di fine anno: il rosso, con qualche tocco di oro e di bianco qua e là. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto le tinte tradizionali, con decorazioni classiche: una scelta sobria ed elegante ma di grande effetto.

Non sono stati Chiara Ferragni e Fedez con i loro figli ad addobbare il grande albero di Natale, quest’anno come ogni anno ci ha pensato l’event designer Vincenzo D’Ascanio. Per il 2022 solo l’abete era costato 960 euro, senza contare gli addobbi, ed è probabile che anche quest’anno la coppia non abbia badato a spese. Anche quest’anno sicuramente il prezzo dell’albero si aggirerà su queste cifre, alle quali vanno aggiunte quelle dei singoli addobbi e il costo di colui che l’ha realizzato. Chiara, infatti, non ha perso occasione di ringraziare pubblicamente D’Ascanio: “Non ci siamo ancora trasferiti, ma abbiamo già l’albero di Natale dei nostri sogni nella nuova casa…Grazie amico mio Vincenzo D’Aascanio per averci sempre creato e fornito le tue idee magiche”. (Continua a leggere dopo la foto)

I commenti dei fan

Come sempre, il post di Chiara Ferragni ha avuto commenti sia positivi che negativi. Tra i vari messaggi si legge: “Ma la gioia di fare un albero con i tuoi bambini no? Anziché farglielo trovare già fatto”, “Un offesa per tutti quelli che devono arrivare alla fine del mese!”, “Che spettacolo… meglio farlo prima perché ti fa stare meglio”, “Ma non esiste più la tradizione di fare l’albero tutti insieme in famiglia con i bambini che si divertono ad abbellire ed appendere le palline come vogliono? Possibile che questa magia deve trasformarsi in qualcosa di pre-confezionato dove di personale e familiare non c’è’ nulla, l’attesa di vedere realizzato qualcosa fatto con le proprie mani? Secondo me Questi bambini ignorano che l’albero di Natale in genere si fa e non si compra già fatto… perché pagare per avere tutto già pronto senza provare un minimo di fatica o in questo caso il piacere di realizzare qualcosa di così magico??? Hai idea di quanto i bambini potrebbero divertirsi a fare l’albero di Natale??? E se non lo fanno ora che son piccoli non apprezzeranno a farlo da grandi!” e “È spettacolare, complimenti. Saranno felici Leo e Vittoria visto che già c’è aria di Natale a casa vostra. Che bello, magari occhio a quella birbante di Paloma tenetela lontana dall’albero”.