Orrore in crociera, 15enne violentato a bordo. La scoperta da brividi: chi è stato

Un ragazzino di appena 15 anni è stato violentato su una nave da crociera. Il 15enne si trovava insieme al fratello sulla nave, mentre i genitori erano scesi a terra per un giro della città. La nave, infatti, era attraccata nel porto di Napoli. Il ragazzino è stato attirato in una cabina ed ha subito una violenza. Poco dopo ha raccontato tutto al fratello, che ha riferito ai genitori ed è scattata la denuncia. L’inserviente è stato immediatamente arrestato. (Continua…)

Ragazzino violentato in crociera

Pessimo episodio avvenuto in una nave da crociera attraccata nel porto di Napoli. Una famiglia spagnola stava trascorrendo una settimana di relax in una lussuosa nave da crociera. Attraccati al porto di Napoli, i genitori avevano deciso di scendere a terra per fare un giro della città, mentre i figli erano rimasti sulla nave e stavano giocando in piscina. Il più piccolo, di appena 15 anni, è stato attirato con una scusa in una cabina ed è stato violentato. In seguito ha raccontato tutto al fratello, che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei genitori. È dunque scattata la denuncia e l’inserviente è stato arrestato. (Continua…)

Chi è stato

Un ragazzino di appena 15 anni è stato violentato su una nave da crociera attraccata nel porto di Napoli. L’autore della violenza sarebbe stato un uomo di 54 anni di origini honduregne, addetto alle pulizie sulla nave da crociera. L’uomo avrebbe attirato il ragazzino con una scusa nella sua cabina e avrebbe abusato di lui. Quando il ragazzino ha iniziato ad urlare, lui è scappato, ma è stato rintracciato quando il ragazzo ha deciso di raccontare tutto alla sua famiglia. (Continua…)

Arrestato il presunto violentatore

Il presunto violentatore del ragazzino di 15 anni, che come dicevamo sarebbe un 54enne originario dell’Honduras, è stato arrestato ed è indagato dal pm Emanuele De Franco per violenza sessuale aggravata. La notizia è stata riportata da “Il Messaggero”. Anche il ragazzino sarà ascoltato nuovamente dal pm per capire come sono andati realmente i fatti. Se la versione del 15enne dovesse risultare vera, per il 54enne honduregno si mette veramente male.