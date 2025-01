“Strada senza ritorno”: Oliviero Toscani è gravissimo, parla la moglie – Non ci sono buone notizie purtroppo: Oliviero Toscani versa in gravissime condizioni, non è più cosciente. «Sembra una strada senza ritorno», le parole della moglie Kirsti, riferite da «Repubblica». Il marito ha lasciato in ambulanza la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso di Cecina (Livorno). (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Oliviero Toscani è gravissimo, parla la moglie

Oliviero Toscani non è più cosciente e le sue condizioni si sarebbero aggravate ulteriormente nelle ultime ore. Il fotografo 82enne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dal pomeriggio di venerdì 10 gennaio. Da due giorni Toscani, affetto da amiloidosi, è in prognosi riservata. Secondo fonti sanitarie, citate dalle agenzie di stampa, il grande fotografo non sarebbe più cosciente. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Leggi anche: Due ragazzi ritrovati senza vita in un rudere abbandonato: cosa si sa per ora

Oliviero Toscani, ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Nella mattina di venerdì, Oliviero Toscani, come dicevamo, ha lasciato in ambulanza, accompagnato dalla moglie Kirsti, la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato un quadro clinico particolarmente grave. È stato lo stesso Toscani, 83 anni il prossimo 28 febbraio, in un’intervista al «Corriere della Sera», pubblicata il 28 agosto scorso, a rendere nota la sua malattia e a rivelare di essersi sottoposto a una cura sperimentale. “Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”, erano state le parole del noto fotografo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva