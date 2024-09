Durante la puntata di oggi, venerdì 13 settembre 2024, di Mattino 4 Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno affrontato nuovamente il caso della strage di Paderno. Una tragica vicenda che ha scosso l’Italia intera: un ragazzo di 17 anni ha ucciso la madre, il padre e il fratellino. Durante la puntata sono intervenute le due opinioniste di Mattino 4, Patrizia Groppelli e Sabina Negri e tra loro si è subito acceso lo scontro. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Mattino 4”, è scontro tra Patrizia Groppelli e Sabina Negri

Sabina Negri ha parlato dell’artefice della strage di Paderno come di un ragazzo con grandi fragilità. “Non mi sembra affatto sia diabolico. Mi sembra un ragazzo con tante fragilità che sta tanto male, magari con un carico di aspettative addosso”, ha affermato l’opinionista scatenando l’ira della collega. Il direttore del magazine Nuovo Riccardo Signoretti si è subito mostrato in disaccordo ma è stata la Groppelli ad affondare la Negri. “È tutto molto chiaro. La Negri difende sempre e solo i delinquenti. Tu hai difeso anche la Pifferi. Vivi nel tuo mondo”, ha esordito dando il via ad una pesante polemica. (Continua dopo le foto)

Patrizia Groppelli stufa dell’ospite a “Mattino 4”

“Io non difendo i delinquenti. Io capisco. Adesso facciamo il quarto morto perché gli infliggiamo una croce? Muori anche tu. Dovrebbe andare in comunità ed essere recuperato”, la replica di Sabina Negri. L’opinionista del rotocalco mattutino in onda su Rete 4 non ha nascosto di essere stufa di ascoltare la sua collega. “Non si può ascoltare la Negri. Poletti, Federica, non la si può ascoltare. Ma dai!”, ha esclamato, chiedendo supporto ai conduttori, entrambi basiti dalla situazione. Ma la discussione non è finita qui.

