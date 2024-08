Home | Calciomercato, sprint Juve per Gonzalez: lo vuole per la prima di campionato

Nico Gonzalez alla Juventus, sono ore decisive. La Juventus ha un obiettivo ben definito, l’esterno d’attacco argentino in uscita dalla Fiorentina. Giuntoli, determinato a non commettere più errori dopo il caso Todibo, accelera l’operazione. Un colpo di scena quello del centrale francese “scippato” ai bianconeri dal West Ham, considerato che il difensore era nel mirino del direttore sportivo bianconero da mesi. Questa volta Giuntoli non può sbagliare: farà di tutto per portare Nico a Torino già per la prima di campionato contro il Como.

I negoziati con la Fiorentina procedono bene e c’è ottimismo sulla conclusione dell’affare, specialmente dopo che il giocatore ha acconsentito al trasferimento e non è stato convocato per l’amichevole contro il Friburgo. Il trasferimento di Gonzalez alla Juve potrebbe anche facilitare l’arrivo di Albert Gudmundsson dal Genoa, un affare importante per la squadra di Palladino.

Si tratta di un’operazione costosa, intorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus dispone di risorse sufficienti dopo le recenti cessioni, parte delle quali potrebbe essere utilizzata per chiudere anche il trasferimento di Koopmeiners. I due club stanno lavorando per trovare un accordo definitivo e regolare gli ultimi dettagli: la Fiorentina è aperta a contropartite e la Juve valuta anche l’inserimento di McKennie per abbassare la parte cash.

Con Gonzalez, il tecnico bianconero Thiago Motta avrebbe nuove opzioni da sfruttare in campo. Il giocatore potrebbe essere impiegato sul lato destro della trequarti, ma potrebbe anche sostituire Yildiz sulla sinistra, considerato che il turco, pur partendo largo, tende ad accentrarsi per il tiro e può anche giocare al centro dietro la punta nel 4-2-3-1 di Motta.