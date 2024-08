Gudmunsson alla Fiorentina, ci siamo: i dettagli dell’accordo con il Genoa. La Fiorentina è in dirittura d’arrivo per Albert Gudmundsson. Il club toscano ha avanzato una nuova proposta al Genoa per il talentuoso calciatore islandese nato nel 1997. Le trattative sono sempre più avanzate verso un accordo definitivo, con la conclusione imminente e il via libera atteso a breve.

Si attende in queste ore la risposta del Genoa alla proposta presentata dalla Fiorentina ieri sera. Il club di Commisso è pronto a finalizzare l’affare attraverso un prestito oneroso di 7 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, subordinato al verificarsi di determinate condizioni. Dopo aver già negoziato con il giocatore nella finestra invernale di calciomercato lo scorso gennaio, la Fiorentina è ora pronta a concludere l’operazione per consegnare Albert Gudmundsson a Raffaele Palladino.

Il club viola è sull’orlo di completare l’affare e sembra destinato a superare la concorrenza, soprattutto quella dell’Inter, che seguiva da tempo Gudmundsson e lo considerava il profilo ideale per rinforzare l’attacco insieme a Lautaro, Thuram e Taremi. Con le difficoltà riscontrate nelle cessioni di Correa e Arnautovic, l’Inter non ha ancora presentato offerte ufficiali al Genoa, permettendo così alla Fiorentina di cogliere l’opportunità e concludere un colpo importante in entrata, il quarto del mercato estivo dopo Kean, Pongracic e Colpani.