Koopmeiners si avvicina alla Juventus. Dopo le parole di Gasperini all’Eco di Bergamo, che hanno sgombrato qualsivoglia dubbio sui desiderata del giocatore, oggi è ancora arrivata la notizia della prima offerta ufficiale della Juventus per il centrocampista olandese in uscita dall’Atalanta. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti, Giuntoli avrebbe messo sul piatto una proposta da 55 milioni bonus inclusi, avvicinandosi molto a quella che è sempre stata la richiesta dei nerazzurri per far partire Koopmeiners (60 milioni).

🚨⚫️⚪️ EXCLUSIVE: Juventus already sent new bid to Atalanta for Teun Koopmeiners this week, €55m package add-ons included.



It’d be highest fee ever for a midfielder in Serie A.



Direct contact between clubs expected soon as Koopmeiners wants Juventus. pic.twitter.com/pOZ1myUvQb