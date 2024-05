La domenica mattina del 26 Maggio 2024 una terribile scoperta ha sconvolto un’intero paese italiano. Sulla spiaggia è stato ritrovato il corpicino senza vita di una neonata con il cordone ombelicale ancora attaccato, all’interno di uno zaino abbandonato vicino agli imbarcaderi per la Sicilia. Dopo un giorno di intense indagini, le Forze dell’Ordine hanno identificato la madre della piccola. (Continua a leggere dopo le foto)

Neonata trovata morta in spiaggia: novità sulla madre

Una tragica scoperta ha scosso Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, la mattina di domenica 26 maggio 2024. Una neonata è stata trovata morta tra gli scogli, con il cordone ombelicale ancora attaccato, all’interno di uno zaino abbandonato vicino agli imbarcaderi per la Sicilia. Come riportato da The social post, dopo un giorno di intense indagini, le Forze dell’Ordine hanno identificato la madre della piccola: una ragazzina di soli 13 anni. La 13enne, di nazionalità italiana, è stata rintracciata nella sua abitazione di famiglia a Villa San Giovanni, dove risiede con i genitori. Data la sua giovane età, gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo sull’identità della minore e sulle circostanze esatte dell’accaduto.

