I Playoff NBA sono stanno entrando nel vivo: finora abbiamo assistito a poche partite, e molte squadre stanno ancora scaldando i motori. Ci sono alcuni giocatori che, dopo una stagione esaltante, sono molto attesi sul palcoscenico più importante: alcune superstar anelano alla consacrazione, altre vogliono (forse) chiudere la loro esperienza in una squadra nel migliore dei modi e altri cercano un riscatto: in ogni caso tutti, proprio tutti, vogliono l’anello. Abbiamo scelto di raccontare brevemente alcuni dei profili più interessanti da tenere d’occhio, tra star affermatissime e “sorprese” possibili.

Gli ultimi playoff hanno mostrato come Shai Gilgeous-Alexander sia un giocatore di livello assoluto, ma dopo questa stagione formato MVP è decisamente lui l’uomo da osservare. La duplice delusione della sconfitta in Finale di Conference e alle Olimpiadi nell’estate 2024 lo ha, per sua stessa ammissione, fatto maturare molto. È il momento di raccogliere i frutti.

Ja Morant viene da un paio di anni turbolenti: le sospensioni per il possesso di armi ne hanno condizionato reputazione e andamento, anche se la giovane superstar è apparsa ben decisa a rimettere la sua carriera sui binari gusti. Nelle 50 partite disputate quest’anno ha collezionato 23.2 punti di media, conditi da 7.4 assist e 4.2 assist: non è ancora tornato al suo apice, ma la strada sembra quella giusta. Questi playoff sono l’occasione perfetta per rimettersi sulla mappa del basket che conta.

Luka Doncic è alla sua prima esperienza con i Lakers, ed è uno dei due giocatori più importanti della franchigia (accanto a LeBron James). La voglia di riscattarsi dopo le Finali perse nel 2024 è il suo principale carburante, e la squadra di Los Angeles sembra diretta a grandi passi verso le fasi conclusive. Sarà interessante vedere come andrà la campagna di Doncic in questo rinnovato ambiente competitivo.

Kahwi Leonard ha già vinto due anelli, di cui uno da leader assoluto, ma negli ultimi anni i tantissimi infortuni lo hanno un po’ messo al margine della conversazione tra i grandi cestisti NBA del presente. In questo periodo sembra finalmente essere in salute, e questo lo rende automaticamente uno dei giocatori più interessanti da vedere durante i playoff.

Giannis Antetokounmpo lo ha detto a chiare lettere: se non vinco a breve, me ne andrò. Per quanto il cestista greco sia grato ai Bucks, infatti, non ha mai fatto mistero del fatto di volersi fare prima o poi un giro con qualche altro campione, probabilmente in città diverse da Milwaukee. Questa, dunque, potrebbe essere l’ultima cavalcata playoff di Giannis con la maglia con cui è diventato una superstar. Una storyline da tenere d’occhio.

Al suo quarto anno in NBA, Alperen Sengun è diventato un All Star di nome e di fatto: ha inoltre concluso la stagione 2024-2025 con la sua prima doppia doppia di media (19.1 punti e 10.3 rimbalzi). Della grande annata degli Houston Rockets, che hanno chiuso al secondo posto nella Western Conference, lui è uno dei pilastri. Questa è la sua prima esperienza ai playoff: è giusto non aspettarsi dei miracoli, ma la curiosità per le sue partite inaugurali nel torneo dei super uomini è tanta.

Come Sengun, anche Cade Cunningham è alla sua prima esperienza playoff. E ci arriva dopo la sua migliore stagione, sia per quanto riguarda le statistiche (26.1 punti e 9.1 rimbalzi) sia per gli effettivi risultati di squadra. I Detroit Pistons sono la mina vagante della Eastern Coference, e lui ne è la miccia.

Di Jimmy Butler sappiamo bene una cosa: i playoff sono il suo regno. Negli ultimi anni abbiamo visto questo cestista compiere vere e proprie imprese, trascinando spesso i Miami Heat sulle sue spalle con medie jordanesche. Non si può non essere curiosi riguardo la sua prima campagna in una contender, al fianco di campioni come Stephen Curry e Draymond Green. Il suo aiuto si è già rivelato fondamentale nell’ ultima partita della regular season e nel match di play-in contro Memphis.

Payton Pritchard è all’apice della sua dimensione di panchinaro. L’anello conquistato nel 2024 gli ha dato grande consapevolezza, e ciò si riflesso in una stagione straordinaria che lo ha portato ad essere uno dei migliori sesti uomini di tutta l’NBA, se non il migliore. Il suo ruolo sarà dunque fondamentale nella lunga campagna dei Boston Celtics, al momento impegnati contro gli Orlando Magic.

Ivica Zubac è ha appena concluso una stagione incredibile, che lo ha messo in lista per il premio di Most Improved Player (il giocatore più migliorato) e lo ha reso uno dei elementi portanti di questi entusiasmanti Los Angeles Clippers. Il primo round lo mette subito alla prova contro il peggiore degli avversari: è infatti chiamato a difendere sul più dominante del mondo, Nikola Jokic.

