Nel basket moderno, la difesa è tanto importante quanto l’attacco, e nella NBA del 2025 alcuni giocatori si stanno distinguendo per la loro capacità di proteggere il ferro e limitare gli avversari. Dalle stoppate spettacolari alle palle rubate decisive, i migliori difensori della lega combinano atletismo, intelligenza tattica e una presenza dominante sotto canestro. Andiamo a scoprire i giocatori che stanno facendo la differenza con la loro intensità difensiva, confrontando statistiche, impatto sul gioco e il loro ruolo all’interno delle rispettive squadre. Tra veterani affermati e nuove stelle emergenti, ecco chi domina davvero la NBA quando si tratta di difendere il proprio canestro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Joshua Gateley/Getty Images)

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander è la superstar canadese che sta trascinando gli Oklahoma City Thunder ai vertici della NBA. Dopo essersi classificato secondo nella corsa all’MVP nella scorsa stagione, il classe 1998 sta alzando ulteriormente il livello del suo gioco. Oltre a essere il miglior realizzatore della lega, è anche uno dei difensori più brillanti. 1.8 palle rubate di media a partita è secondo nella classifica di questa particolare statistica.

La sua altezza 198 cm e l’enorme apertura alare gli permettono di asfissiare le guardie più piccole, mentre le sue mani veloci (1,9 SPG) lo rendono un intercettatore fenomenale. OKC, grazie alla sua leadership e al supporto di talenti emergenti come Chet Holmgren e Jalen Williams, sta vivendo una stagione straordinaria. Il fatto che la suqadra di Oklahoma abbia la miglior difesa della lega è merito anche e soprattutto di Shai Gilgeous-Alexander.

(Foto di Andrew Lahodynskyj/Getty Images)

Dyson Daniels

Dyson Daniels si sta affermando come uno dei migliori difensori della NBA. La guardia australiana degli Atlanta Hawks guida la lega nella statistica delle palle rubate, con 194 in 63 partite, avvicinandosi a record che non si vedevano da oltre un decennio. La sua media di oltre tre palloni recuperati a gara e il numero impressionante di deviazioni dimostrano il suo impatto difensivo straordinario. Oltre alle statistiche, Daniels si distingue per la capacità di spegnere le stelle avversarie nei momenti decisivi, come dimostrato contro De’Aaron Fox e Desmond Bane. Se manterrà questo ritmo, potrebbe diventare il primo giocatore in 30 anni a superare le 200 rubate e 50 stoppate in una stagione. Nonostante la concorrenza di difensori d’élite come Evan Mobley, i numeri e l’influenza di Daniels in campo lo rendono un serio candidato al titolo di miglior difensore dell’anno.

(Foto di Paras Griffin/Getty Images)

Luguentz Dort

Con l’infortunio di Victor Wembanyama, la corsa al premio di Difensore dell’Anno NBA 2025 è più aperta che mai, e tra i nomi più interessanti spicca Luguentz Dort. La guardia degli Oklahoma City Thunder è il cuore pulsante della miglior difesa della lega, grazie alla sua aggressività, forza fisica e intelligenza tattica. Ogni sera, Dort si assume il compito di marcare il miglior giocatore avversario, rendendogli la vita difficile con la sua pressione costante.

Il suo percorso è stato tutt’altro che semplice: ignorato al Draft 2019, ha lavorato duramente per guadagnarsi un posto in NBA, trasformandosi in un difensore d’élite. Studiando i movimenti degli avversari e affinando la sua tecnica, è diventato una pedina fondamentale per i Thunder, che grazie alla loro solidità difensiva puntano a un ruolo da protagonisti nei playoff. Se riuscirà a mantenere il suo impatto anche nella fase decisiva della stagione, Dort potrebbe sorprendere tutti e conquistare il tanto ambito premio.

(Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo è il pilastro della difesa dei Milwaukee Bucks, una presenza capace di condizionare intere partite con la sua combinazione unica di fisicità, velocità e intelligenza tattica. La sua versatilità gli consente di marcare efficacemente giocatori di ogni ruolo, passando agilmente dalle guardie ai centri senza perdere efficacia. La protezione del ferro è uno dei suoi punti di forza: con una media di 1,3 stoppate a partita e un impatto costante sulle statistiche difensive, Giannis obbliga gli avversari a ripensare ogni attacco.

Oltre ai numeri, è la sua influenza sul gioco a renderlo un difensore d’élite. La sua capacità di recuperare in transizione e di chiudere gli spazi con la sua incredibile apertura alare lo trasforma in una minaccia costante per chiunque tenti di sfidarlo nel pitturato. Con i Bucks in lotta per il vertice della NBA, il suo ruolo difensivo sarà cruciale per le ambizioni della squadra.

(Foto di Jeremy Chen/Getty Images)

Jaren Jackson Jr

Jaren Jackson Jr., già vincitore del premio come Giocatore Difensivo dell’Anno nel 2022-23, continua a dominare in difesa, consolidando la sua posizione come uno dei difensori più influenti della NBA. Dopo l’infortunio di Victor Wembanyama, è diventato uno dei principali candidati al premio, grazie alla sua capacità di alterare i tiri sia nel pitturato (1,7 stoppate a partita) che sul perimetro. La sua mobilità gli consente di difendere su più posizioni, rendendolo un elemento fondamentale per la difesa dei Memphis Grizzlies.

Leader indiscusso per le stoppate nelle ultime due stagioni, Jackson ha dimostrato di essere un giocatore di elite in grado di dettare legge sotto il ferro. La sua rapidità e la capacità di contestare i tiri lo rendono un difensore versatile e temibile, capace di cambiare le sorti di una partita con la sua presenza. Se manterrà questo livello di gioco, Jackson Jr. continuerà a essere una pietra angolare per i Grizzlies e un contendente costante per il premio di DPOY.

(Foto di Lachlan Cunningham/Getty Images)

