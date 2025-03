Home | NBA, l’incredibile record di LeBron James: nessuno come lui nella storia

LeBron James continua a scrivere la storia della NBA, superando un altro incredibile traguardo: con un tiro da tre nella partita contro i New Orleans Pelicans, il cestista dei Los Angeles Lakers ha superato i 50.000 punti realizzati sommando regular season e playoff. È il primo giocatore nella storia della lega a raggiungere questa soglia, un’impresa che lo rende sempre più irraggiungibile in vetta alla classifica dei migliori realizzatori di sempre.

Il 40enne LeBron ha raggiunto l’ambito traguardo a 3 minuti e 26 secondi dall’inizio della partita di martedì, grazie a un assist di Luka Dončić che gli ha permesso di segnare il tiro da tre punti decisivo. Questo risultato arriva due anni dopo aver superato Kareem Abdul-Jabbar come miglior marcatore di sempre della NBA, un traguardo che lo aveva posto tra i più grandi atleti nella storia del basket.

Nel corso della sua 22ª stagione in NBA, James continua a battere record e a spingersi oltre i limiti, dimostrando una longevità straordinaria e una costanza che lo mantiene tra i protagonisti assoluti del campionato.

NBA, la top-50 dei migliori realizzatori

Oltre a LeBron James, solo due altri giocatori hanno superato la soglia dei 40.000 punti: Kareem Abdul-Jabbar (44.149) e Karl Malone (41.689). Più indietro, troviamo altre leggende del basket come Kobe Bryant (39.283) e Michael Jordan (38.279).

L’ingresso nella top-50 dei migliori realizzatori di tutti i tempi in NBA è una conquista riservata solo ai più grandi. Tra i nomi illustri che non ce l’hanno fatta a entrare in questa élite ci sono Magic Johnson (21.408 punti), John Stockton (22.147), Isiah Thomas (21.083) e Giannis Antetokounmpo.

Con 50.000 punti raggiunti, LeBron James consolida ulteriormente il suo status di icona del basket e continua a sfidare i limiti imposti dal tempo, mentre i suoi record sembrano destinati a rimanere per molto tempo inarrivabili.

