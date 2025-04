Pronostico e statistiche Playoff NBA: Thunder e Celtics in pole

Con la fine della stagione regolare, l’attenzione degli appassionati di basket si sposta sui Playoff NBA 2024/2025, il momento più atteso dell’anno per le squadre e i tifosi. Questa fase conclusiva vede sfidarsi le migliori formazioni delle conference East e West in una serie di incontri a eliminazione diretta, dove ogni partita può essere decisiva. Analizziamo il formato, le statistiche principali e le squadre favorite per il titolo di quest’anno.

Oklahoma City Thunder e Boston Celtics: statistiche e favoriti

I Playoff NBA 2024/25 si caratterizzano per un equilibrio senza precedenti, con diverse squadre in corsa per l’anello. Ecco una panoramica delle principali statistiche e dei favoriti:

Oklahoma City Thunder : stagione storica con un record di 68 vittorie e 14 sconfitte, miglior rendimento in assoluto tra tutte le squadre. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e ottime percentuali al tiro.

: stagione storica con un record di 68 vittorie e 14 sconfitte, miglior rendimento in assoluto tra tutte le squadre. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e ottime percentuali al tiro. Boston Celtics : campioni in carica, hanno mantenuto il nucleo della squadra, guidati da Jayson Tatum . I Celtics hanno chiuso al primo posto nella Eastern Conference con un record di 64-18.

: campioni in carica, hanno mantenuto il nucleo della squadra, guidati da . I hanno chiuso al primo posto nella Eastern Conference con un record di 64-18. Cleveland Cavaliers : anche loro tra i protagonisti, con una stagione regolare di alto livello.

: anche loro tra i protagonisti, con una stagione regolare di alto livello. Los Angeles Lakers: terzo posto a Ovest, grazie anche all’arrivo di nuovi elementi che hanno alzato il livello della rosa.

Squadra Record Conference Thunder 68-14 West Celtics 64-18 East Cavaliers 64-18 East

Il formato dei playoff prevede l’accesso delle otto migliori squadre per conference, con la novità del Play-In Tournament che determina le ultime due qualificate per ogni conference. Ogni turno si disputa al meglio delle sette partite (chi vince quattro match passa al turno successivo), con quarti, semifinali, finali di conference e la finale NBA a chiudere la stagione. Le date chiave vedono l’inizio dei playoff il 19 aprile, semifinali e finali a maggio e la possibile gara 7 delle finali il 23 giugno. Diverse squadre outsider come Golden State Warriors, Denver Nuggets e New York Knicks cercano il colpo a sorpresa, mentre formazioni come LA Clippers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets e Indiana Pacers puntano a superare le aspettative.

I Thunder e i Celtics sono le squadre su cui si concentrano i principali pronostici, ma la corsa al titolo resta aperta grazie alla competitività delle altre pretendenti. Le quote attuali vedono favorite queste due squadre, ma i playoff NBA sono spesso teatro di colpi di scena dove anche gli outsider possono avanzare.

I Playoff NBA 2024/25 promettono spettacolo e incertezza fino all’ultima partita. Secondo i principali pronostici, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics partono davanti nelle quote per la vittoria finale, ma attenzione alle possibili sorprese da parte delle altre squadre qualificate. Non resta che seguire ogni partita per scoprire chi conquisterà il titolo.

